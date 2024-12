Odiseea adevărată a Elenei din Câmpulung

N-am scris până acum nicio propoziție, darmite un articol despre candidatul prezidențial Elena Valerica Lăsconi (numele său este scris cu ă în actele de identitate, nu cu a) și nici nu aveam de gând să scriu, considerând-o perdantă din start în turul doi, dar ieri, în jurul prânzului, am fost bombardat cu o serie de informații verosimile (aș îndrăzni să spun din categoria monade) din București, Câmpulung Muscel și Hațeg, pe care le-am verificat în mare parte și țin să vi le împărtășesc înaintea scrutinului crucial de duminică.

Un divorț din culpă proprie, cu o moarte pe conștiință

Candidata Elena s-a născut în 1972 în orașul Hațeg din județul Hunedoara, motiv pentru care îi plăcea să se laude într-o vreme că este ,,transilvăneancă”. Părinții săi au fost chelneri la un restaurant din Hațeg, în vremuri în care ospătarii câștigau, alături de salariu, cel puțin câteva sute de lei pe zi (din bacșișuri și din vânzarea de băuturi sub gramaj ori falsificate, îndeosebi adăugite cu apă). Conform unor localnici, părintele 1 a fost informator al Securității, iar părintele 2 ar fi fost informator al Miliției. Fiica Elena a deplâns-o recent pe mama sa că s-ar fi spetit spălând pahare într-un local, dar aceasta nu a fost spălătoreasă cum lasă să se înțeleagă, ci a fost chelneriță și probabil că mai trebuia să spele paharele cu care deservea clienții. A fost o elevă mediocră în liceu, stându-i mai mult gândul la măritiș, pas pe care l-a făcut în scurt timp după absolvirea studiilor medii, respectiv în 1990, la vârsta de 18 ani. Soțul său, Leontin Florea, era inginer minier și interpret de muzică folk. După doi ani de căsnicie a născut o fetiță, care a împlinit 32 de ani, locuiește la Paris, este adeptă LGBTQ și a acuzat-o pe mama sa de homofobie după ce a declarat că a votat pentru familia tradițională la referendumul din octombrie 2018. Potrivit unor rude ale primului soț, acesta s-ar fi ocupat mai mult de întreținerea fiicei lor.

După numai patru ani, evlavioasa Elena a divorțat, afirmând ulterior că motivul divortului ar fi fost faptul că primul soț a tratat-o cu superioritate în anturajele lor pentru că el era inginer și ea nu avea studii superioare. Conform surselor noastre, motivele de divorț sunt legate de un omnipotent al zonei, avocatul Ioan Timiș, alintat Nelu, care a fost 20 de ani deputat de Hunedoara în Parlamentul României: în perioada 1990-2000 sub culorile FSN/PD, în perioada 2000-2008 sub culorile PSD și PNL, iar în perioada 2oo8-2010 sub culorile PNL și PDL (mandat încheiat în august 2010, când a decedat de leucemie într-o clinică din Londra, la vârsta de aproape 60 de ani). De milă, fiindcă nu avea serviciu, soția deputatului Timiș a angajat-o secretară la cabinetul de avocatură pe care-l avea împreună cu soțul său în Hațeg. Virtuoasa Elena i-a intrat rapid sub piele avocatului-deputat, fapt care a fost remarcat și de soția acestuia, care a decedat la volan într-un accident de circulație petrecut după o noapte în care s-a certat cu soțul său din cauza tinerei și zvăpăiatei secretare, la care-i putea fi tată (în condițiile în care între ei era o diferență de vârstă de 21 de ani).

La început, a fost pupila unui avocat și parlamentar omnipotent din Hațeg

În 1994, deputatul amorezat a angajat-o șefă de cabinet la biroul său parlamentar și a ajutat-o să-și pluseze veniturile la trei posturi locale de radio (din Hațeg, Petroșani și Deva). Iar, după lansarea PRO TV în 1995, a ajutat-o să fie angajată corespondent local al acestui post de televiziune, la care a activat 24 de ani. După câțiva ani, tot cu ajutorul omnipotentului deputat Timiș, a fost promovată la studioul central al PRO TV, unde a activat ca prezentatoare de știri și apoi ca reporteră. Tot generosul parlamentar a ajutat-o să obțină o diplomă de studii superioare. După ce a ajutat-o să se înscrie, a urmat la fără frecvență, cu chinuri mari și note slabe (majoritatea de 5), Facultatea de Management (specializarea Economia Turismului și Comerțului Internațional) a Universității Ecologice București la filiala acesteia din Deva, care nu era acreditată.

A finalizat cursurile în 2001, iar binefăcătorul Timiș a ajuta-o să-și dea licența în 2004 la Academia de Științe Economice (ASE) București. Ulterior, a ascuns în CV că a urmat și a absolvit cursurile universitare la filiala din Deva a Universității Ecologice, consemnând că este economistă, cu licență obținută la ASE București, dar nu a practicat niciodată această profesie, activând doar în mass media până ce a devenit primăriță de Câmpulung în 2020. Putem spune că a fost economistă precum a fost jurist Ciolacu, care zice că a urmat cursuri de drept tot la Universitatea Ecologică, care și-a câștigat reputația de fabrică de diplome. Și taman ea s-a găsit să-l persifleze și să-l interogheze pe Ciolacu în legătură cu diplomele de studii. Râde ciob de oala spartă!

La București, a devenit pupila a doi șefi de servicii secrete

După ce a ajuns în capitală, incisiva Elena a urmărit să-și facă relații în cele mai înalte sfere ale puterii. Deputatul Timiș s-a conformat și a prezentat-o fostului director al SRI, Radu Timofte, cu care devenise coleg de partid și prieten bun după 2000. Ulterior, pupila lui Timiș a devenit și pupila lui Timofte, fiind văzută de mai multe ori în cabinetul acestuia de la sediul SRI. Un martor ocular a declarat la o televiziune că a văzut-o de trei ori în biroul directorului Radu Timofte, cu care era amic, și că acesta i-ar fi spus că juna de la PRO TV îi furnizează diverse informații. Ce informații îi putea furniza, putem să bănuim. Este o practică veche a șefilor de servicii secrete de a avea propriile agenturi constituite din persoane apropiate care practică profesii și dețin funcții cu potențial informativ. În octombrie 2006, Radu Timofte a trebuit să demisioneze din funcția de director al SRI, în urma scandalului declanșat de fuga din România a teroristului condamnat Omar Hayssam, iar după trei ani a decedat de leucemie, la vârsta de 60 de ani (ca și prietenul său Ioan Timiș).

După moartea lui Timofte, cutezătoarea Elena s-a îndreptat spre noi azimuturi din sferele înalte ale puterii, ajungând în siajul unui alt șef de serviciu secret prin intermediul unei prietene comune, cu prenumele Magdalena. Aceasta a fost până în 2010 în siajul liderului PSD Mircea Geoană, după care a ajuns în siajul președintelui Traian Băsescu, fiind poreclită ,,Elena Udrea, varianta brunetă”. Magdalena i-a prezentat-o pe prietena sa Elena generalului Lucian Pahonțu, alintat Lucică, care a fost numit de președintele Băsescu în 2005 în funcția de director al SPP, pe care o deține și în prezent. După amica sa, Elena a reușit să-i intre și ea sub piele generalului Pahonțu. Magdalena și Lucică au ajutat-o să relaționeze și cu președintele Băsescu, cu care este de atunci în relații amicale, astfel explicându-se sprijinul anunțat de acesta în competiția prezidențială din acest an.

Elena și Lucică au rămas în relații foarte apropiate până în prezent. Așa se explică că pe Elena a luat-o gura pe dinainte și a anunțat prima, înaintea Administrației Prezidențiale, într-o conferință de presă organizată la sediul USR în data de 25 octombrie 2024, că, la cererea președintelui Klaus Iohannis, CSAT îl va menține pe generalul Pahonțu în fruntea SPP, chiar dacă urma să împlinească, după o săptămână, vârsta de pensionare de 60 de ani (atenție, vârsta la care au trecut dincolo de Styx deputatul Timiș și directorul Timofte de la SRI). Generalul Pahonțu a devenit cel mai longeviv șef de serviciu secret din istoria României, având aproape 20 de ani la activ. După pensionarea și trecerea în rezervă a generalului Florian Coldea, fostul șef operativ al SRI, în anul 2017, generalul Pahonțu a devenit cel mai puternic om din România, preluând rolul acestuia de control asupra partidelor politice, Parlamentului, Guvernului, justiției, presei, ș.a. Am semnalat acest fapt în articole publicate în Cotidianul în ultimii șase ani. Recent, omul de afaceri Gigi Becali a mărturisit la o televiziune, fiind bine informat din alte surse, că generalul Pahonțu este adevăratul conducător al României în ultima vreme.

O operațiune combinată Pahonțu-Coldea-Băsescu!?

Mulți se întreabă de ce s-a mutat ,,transilvăneanca” Elena la Câmpulung Muscel în 2019, după ce a demisionat de la PRO TV și de ce a candidat pentru funcția de primar al acestui oraș, sub culorile USR. Răspunsurile complete sunt la generalul Pahonțu, dar pot fi deduse. Atotputernicul șef al SPP este originar din satul Lerești, situat la câțiva kilometri de Câmpulung. El deține proprietăți în Lerești, respectiv terenuri și casa părintească, pe care a renovat -o, și are afaceri prin interpuși în Câmpulung. În zonă mai au proprietăți și afaceri mai mulți generali în rezervă, care au activat în servicii, MApN și MAI, ca, de exemplu, fostul director al STS, Marcel Opriș, pensionat în 2017, care este prieten bun cu Pahonțu din vremurile în care au servit amândoi regimul Băsescu. Generalul Opriș a deținut în zonă, la un moment dat, 286 de hectare de pădure, 4 hectare de pășune, o pensiune, o turmă de oi și o cireadă de vaci.

Noua Elenă a lui Băsescu și-a cumpărat în Câmpulung, la marginea orașului, lângă liziera unei păduri, o casă cu curte mare, livadă și vie. Casa a fost cumpărată de mai mulți ani, înainte de a se recăsători cu actualul soț, Cătălin Georgescu, de profesie avocat, care locuiește în București și pe care l-a angajat consilier la grupul parlamentar al USR după ce a devenit președintele acestui partid. Nu este exclus să fi fost consiliată, nu numai consolată, de generalul Pahonțu la achiziționarea casei. Bănuiesc că tot acesta a consiliat-o să se înscrie în USR în 2018, să se mute în Câmpulung în 2019, să candideze pentru funcția de primar al orașului în 2020, să candideze pentru funcția de președinte al USR în 2024 și să candideze pentru funcția de președinte al României în 2024. Cel mai probabil, Pahonțu a apelat și la ajutorul amicului Coldea, care este considerat părintele fondator al USR. Și uite așa se implică iar statul paralel în jocurile pentru Cotroceni, iar Băsescu nutrește speranța că va mai conduce România, prin noua Elenă, cel puțin un mandat.

PS: Pe lângă generalul Pahonțu, pot face mărturisiri despre capacitatea de seducție și de manipulare a noii Elene politicieni și afaceriști foarte cunoscuți, ca analistul Miron Mitrea, fost secretar general al PSD, parlamentar și ministru al Transporturilor, și patronul companiei Mobexpert și al clubului Rapid, Dan Șucu (care nu a apărut ieri întâmplător de-a dreapta salvatoarei proclamate a neamului românesc, în conferința de presă organizată la sediul USR).