Opriți hoția, salvați România și democrația!

Corespondență din New York de la Grigore L. Culian

Lanțul de nelegiuiri îndreptate împotriva românilor a atins punctul culminant odată cu tentativa Curții Constituționale a României de a anula rezultatul primului tur al alegerilor prezidențiale, pe motiv că „nu a ieșit cine trebuie“!

După ce candidatul independent Călin Georgescu a spulberat toate sondajele mincinoase aruncate pe piață de către propaganda bine plătită a “organelor” din mass-media, Curtea Constituțională a Rușinii (CCR), în cârdășie cu Consiliul Suprem de Apărare (trădare) a }ării, a ordonat pe repede înainte renumărarea tuturor voturilor din primul tur.

A fost un abuz care călcă în picioare Constituția șI regulile democrației, trimițând România în sfera dictaturilor de tip Coreea de Nord, Africa sau America de Sud. Strigător la cer e faptul că o asemenea decizie aberantă (9-0!) vine din partea unor judecători plătiți regește să apere fragila democrație românească și drepturile fundamentale ale cetățenilor, care au pensii speciale și o viață tihnită asigurată de o bazaconie legislativă (trei sunt numiți de Camera Deputaților, trei de Senat şi trei de Preşedintele României, deci nu putem vorbi de independență și corectitudine în luarea deciziilor!) care le permite să stea închiși într-un balon de sticlă și să ne privească sfidător de la înălțimea funcțiilor și a bunăstării garantate de o clasa politică pusă pe căpătuială!

Istoria nelegiuirilor comise de judecătorii CCR e lungă și spațiul nu îmi permite să mă întind prea mult. Le voi enumăra pe cele mai ticăloase…

În iulie 2012, după referendulul pentru demiterea securistului turnător Băsescu Traian, Curtea Constituțională a Rușinii schimbă regulile în timpul jocului și îl salvează de la demitere pe președintele în funcție! Au fost aruncate la gunoi peste 7,5 milioane de voturi ale românilor care au ales să-l trimită acasă pe infractorul Băsescu Traian, ajuns șeful statului grație unui lanț de minciuni! Votul decisiv (6-3) a fost dat de către judecătoarea Iulia Motoc, răsplătită ulterior de către Suspendat cu un post de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO). Ce blasfemie! Să oferi o asemenea funcție unui judecător care a abuzat exact drepturile omului! Ordinul salvării Băsescului venise însă de la Hillary Clinton, Secretar de Stat al SUA la acea vreme, prin intermediul servitorului Phil Gordon, omul care putea conduce politica de securitate a Statelor Unite în timpul unui eventual mandat al Kamalei Harris. Conform Hotnews. Phil Gordon era în 2012 mâna dreaptă a Victoriei Nuland, responsabilă cu diplomația pentru țările Est Europene, un apropiat al Secretarului de Stat Hillary Clinton și al lui Barack Obama, fiind consilierul său pe politică externă pentru 50 de state din Europa și Eurasia, plus UE, NATO și OSCE. A stat trei ore la București și așa a apărut celebra erată care l-a salvat pe Băsescu Traian de la demitere!

O altă mizerie comisă de Curtea Constituțională a Rușinii (CCR) a fost eliminarea abuzivă din cursa prezidențială a senatoarei Diana Șoșoacă, un atac monstruos la regulile statului de drept, la drepturile fundamentale ale cetățenilor români. „O motivare penibilă, nazistă, stalinistă. Ați făcut din mine erou național matir! Mi-au anulat candidatura la președinția României nu pe motive de constituționalitate, pentru că erau îndeplinite toate formele, ci pentru că am luptat împotriva vaccinării obligatorii, că am luptat împotriva botniței din pandemie“, a declarat senatoarea.

Abuzurile Curții Constituționale a Rușinii au culminat cu modul odios în care judecătorii încearcă acum scoaterea din cursa prezidențială a celui care a câștigat turul I, candidatul independent Călin Georgescu, după ce propaganda mincinoasă din mass-media și sondajele îl creditau cu 1-2 la sută șanse de reușită. A fost un duș rece pentru toți jurnaliștii lu’ Pește Prăjit și pentru autorii de sondaje, plătiți să mintă cu nerușinare o națiune ajunsă la capătul puterilor! Rezultatul „muncii“ lor a avut un efect de bumerang și oamenii cinstiți din România au ales schimbarea. Bulgărele a pornit la vale și nu mai poate fi oprit nici măcar de Curtea Constituțională a Rușinii!

Opriți hoția, salvați România și democrația!

New York, 1 decembrie 2024, Ziua Națională a României.