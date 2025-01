Ordonanța „trenuleț”, încă o cârpeală. ”Problemele care există sunt din formularea proastă„

Vicepreședintele Parlamentului European Nicu Ștefănuță a discutat cu premierul Marcel Ciolacu despre remedierea deficiențelor din implementarea ordonanței ”trenuleț” în ceea ce privește transportul feroviar pentru studenți.

”Am discutat cu premierul Ciolacu și am găsit deschidere, acum să vedem să găsim și rezolvare. De ce? Pentru că ceea ce am discutat acolo nu are impact bugetar. Problemele care sunt întâmpinate în realitate acum sunt de mai multe feluri. De exemplu, studenții au un domiciliu care nu are legătură de tren, nu are stație de tren, să zicem. Eu sunt, să zicem, din județul Sibiu, dar sunt din Miercurea Sibiului, nu din Sibiu, și atunci nu mi se aplică acea reducere pentru a ajunge la universitate. Deloc”, a explicat Ștefănuță în cadrul unui briefing pentru jurnaliști români de la Strasbourg.

El a adăugat că studenții se plâng și că nu mai pot cumpăra bilete online, că nu li se mai acordă reducerea dacă trebuie să schimbe un tren sau dacă au viză de flotant.

”Acolo este o contradicție pentru mine, pentru că, mai întâi, ca să fii cetățean ți se cere viză de flotant ca să poți vota, iar dacă ești student nu ți se mai acordă reducerea dacă ai viză de flotant”, a spus Nicu Ștefănuță, care este ales independent dar face parte din grupul Verzilor din PE.

El susține că aceste probleme s-ar putea rezolva prin ordin de ministru sau prin ordonanță și că nu ar avea un impact bugetar semnificativ, OSUT (Organizația Studenților din Universitatea de Vest din Timișoara) evaluându-l pe acesta la 0,01% din PIB.

”Îmi dau seama că statul are nevoie să facă reduceri, însă am explicat pe ordonanță că problemele care există sunt din formularea proastă (…) Problemele astea se întâlnesc la casă, cu vânzătorii de bilete de la CFR, care refuză pe bandă rulantă studenți. Deci efectiv am mers cu ordonanța în oglindă și am zis ce trebuie schimbat. Premierul a părut că este de acord. Acum să vedem și rezultatul concret”, a mai declarat Nicu Ștefănuță.

Eurodeputatul din grupul Verzilor a spus că aștepta să primească un răspuns încă din această săptămână, înainte ca ”trenulețul” să devină ”tren bugetar”, dar că nu și-a pierdut speranța.

”Am considerat că este un gest normal să încercăm, prin negociere, să găsim o soluție. Știu că sunt multe categorii sociale care protestează, care sunt nemulțumite în acest caz, știu că trebuie să mulțumească mulți oameni, însă în cazul acesta, după mine, este vorba și despre dreptul la educație și, în al doilea rând, este vorba de niște drepturi care pur și simplu sunt prin implementare luate studenților, nu prin lege”, a mai explicat vicepreședintele PE.