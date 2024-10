Originea scandalului constituţional

In calitate de Presedinte al Fundatiei Romane pentru Democratie prin Drept (F.R.D.D.) care a fost infiintata si functioneaza sub inaltul patronaj al Comisiei de la Venetia, am luat public, de mai multe ori, apararea Curtii Constitutionale a Romaniei, in special in timpul mandatelor Presedintilor Augustin Zegrean si Valer Dorneanu.

Am facut-o, si nu regret, pentru ca CCR a adus reale servicii democratiei romanesti, chiar daca nu intotdeauna deciziile acesteia au fost populare.

In plus, jurisprudenta CCR a exercitat o functie protectoare impotriva a ceea ce numim “amenintarea primatului dreptului European”, chiar daca la vizita de la Bucuresti a Presedintelui CJUE din mai 2023, presedintele CCR Marian Enache s-a comportat servil, fara sa dea curs sugestiilor noastre de a convoca la Bucuresti pe toti presedintii curtilor constitutionale europene si pe presedintele Comisiei de la Venetia pentru a sustine jurisprudenta constitutionala in fata expansiunii CJUE.

Nu sunt, asadar, un neprieten al CCR. Din acest motiv am fost extrem de surprins de recenta decizie a Curtii Constitutionale care a respins candidatura unui om politic, indiferent cine ar fi acesta, la functia de Presedinte al Romaniei. Incalcand grav propriile norme de competenta care interzic Curtii sa iasa din limitele contenciosului constitutional, intemeindu-se pe relatari din presa, a ajuns la concluzia ca dreptul de a fi ales poate fi restrans nu doar pe baza unei condamnari penale, ci prin simpla apreciere a conduitei persoanei in cauza, de catre o instanta constitutionala. Rationamentul se dovedeste profund eronat si fara precedent. In demersul sau, instanta constitutionala nu poate deduce judecatii decat incalcari ale Constitutiei. Conduita persoanei face obiectul judecatii instantelor din sistemul judiciar national, care procedeaza la citarea persoanei in cauza si asigura caile de atac prevazute de lege.

Dar nu despre Curtea Constitutionala vreau sa vorbesc, ci despre cei care stau la baza acestei decizii.

Astfel, cei 5 judecatori care s-au pronuntat in favoarea acestei decizii sunt toti numiti de PSD: Marian Enache, Cristian Deliorga, Dimitrie Bogdan Licu, Gheorghe Stan, Varga Attila. Legaturile PSD cu CCR sunt extrem de vechi si discutabile.

Astfel, Simona-Maya Teodoroiu, fost judecator CCR, propus de PSD, la terminarea mandatului de judecator a obtinut un post de notar public, s-a asociat cu Andreea Cosma, fiica fostului baron de Prahova Mircea Cosma, la randul sau fost deputat PSD, si au infiintat impreuna un cabinet notarial in cartierul Dorobanti, dupa care Simona-Maya Teodoroiu s-a suspendat din functia de notar si a redevenit deputat PSD.

Andreea Cosma, ca si fratele acesteia, Vlad Cosma, fost si el deputat PSD, au beneficiat in decursul timpului de un consisten ajutor al Curtii Constitutionale, care a pronuntat decizii esentiale pentru dosarele lor: dezincriminarea partiala a abuzului in serviciu, nelegalitatea completului de 5 judecatori de la ICCJ, nelegalitatea completului de 3 judecatori de la ICCJ, nespecializarea in judecarea faptelor de coruptie, anularea interceptarilor, decizia privind martorii sub acoperire si, mai nou, prescriptia raspunderii penale.

Initial condamnati la ani grei de inchisoare, hotararile de condamnare ale familiei Cosma (Andreea, Vlad, Mircea) au fost desfiintate in urma deciziilor pronuntate de CCR. Doar o coincidenta! Tot o coincidenta este si faptul ca in cabinetul in care Andreea Cosma este colega cu Simona-Maya Teodoroiu, in prezent deputat, au fost semnate cea mai mare parte a actelor notariale intocmite de societatea Nordis a sotului Laurei Vicol, deputat PSD, fost presedinte al Comisiei Juridice.

O stire trista de ultima ora anunta decesul Doamnei Simona-Maya Teodoroiu.Trasmitem,pe acesta cale familiei,si prietenilor condoleante !

Nu as vrea sa se inteleaga ca inmixtiunea politica a PSD-ului in treburile interne ale CCR si a mecanismului de numire a judecatorilor Curtii este singulara.Nu ! La fel a procedat si celalat partid abonat la guvernarea Romaniei,Partidul National Liberal.Un exemplu relevat :

Tudorel Toader.”Recomandat,garantat si propulsat” de catre somitatea liberala Relu Fenechiu,colegul de partid al Doamnei judecator la CCR Laura-Iuliana Scantei,un produs al Universitatii din Iasi si al SNSPSA-Bucuresti, Domnul Profesor Tudorel Toader este preluat de catre PSD si impus la la Curtea Constitutionala si apoi,dupa terminarea mandatului,Ministru la Justitie in mai multe Cabinete care au avut ca Premier un membru al acestui Partid,adica pe Domnii Grindeanu si Tudose si pe Doamna Dancila.

Discutand cu ingijorare cu colegii din F.R.D.D. despre necesitatea de a inventa,descoperi,impune un mecanism de selectare si numire a judecatorilor la Curtea Constitutionala,un mecanism care sa scoata Curtea din zona influientelor politice si, mai ales,a Serviciului Roman de Informatii- care s-a dovedit un factor perturbator al functionarii normale a acestui organism esential intr-un Stat de Drept din Europa,Dl.Prof. Constantin Sima a propus un model tehnic pe care il vom dezbate si conceptualiza in cadrul unei Conferinte Internationale organizata la Bucuresti,sub patronajul Comisiei de Democratie prin Drept- Comisia de la Venetia,in primavara anului viitor,imediat dupa intrarea in functiune a noului Guvern.Credem si speram ca actuala coalitie de guvernare v-a avea intelepciunea asigurarii unei stabilitati necesare organizarii alegerilor din aceasta toamna fierbinte si tranzitia catre o noua guvernare.

In aceste conditii, decizia prin care CCR interzice candidatura unui om politic pare o banalitate!

Dan Hazaparu,

presedinte P.R.D.D.