”Pachet suspect” găsit sub maşina lui Ciprian Rus

Vicepreşedintele USR Cluj Ciprian Rus a anunţat că a sesizat autorităţile după ce a identificat un ”pachet suspect” sub maşina sa.

”Am încredere că trăim într-un stat de drept! Vineri, 6 iunie, am sesizat personal autorităţile după ce, în urma unei vizite de rutină la un service auto, am identificat un pachet suspect sub maşina mea. Fără ezitare, am sunat la 112 şi am solicitat intervenţia Poliţiei. Sunt primul interesat ca lucrurile să fie lămurite cât mai rapid şi transparent”, a scris Ciprian Rus, într-o postare pe Facebook.

El a adăugat că va depune plângere penală.

”Aştept ca autorităţile competente care au preluat cazul, respectiv DIICOT, să mă anunţe ce substanţă a fost descoperită in pachetul suspect plasat sub maşina mea, astfel încât plângerea penală pe care o voi depune sa fie una care sa cuprindă toate informaţiile necesare in acest caz. Vreau ca cei vinovaţi de această acţiune să fie identificaţi şi sancţionaţi în Justiţie şi voi utiliza în acest sens toate căile legale pe care le am la dispoziţie”, a subliniat el.