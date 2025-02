Pagini Wikipedia completate de bibliotecari

Paginile Wikipedia ale cântăreţei Mihaela Runceanu, globe-trotterului Dumitru Dan şi laureatului la Premiul Nobel, George Emil Palade au beneficiat, alături de alte personalităţi şi obiective din judeţul Buzău, de adăugiri în cadrul campanei de completare a platformei online, desfăşurată în România şi Republica Moldova.

Printre paginile Wikipedia care au beneficiat de informaţii şi referinţe noi s-au numărat cele referitoare la o serie de comune din judeţul Buzău, puncte de atracţie turistică precum Vulcanii Noroioşi, Dealul cu lilieci sau Mina de petrol şi personalităţi marcante din domenii diverse – Sf.Sava de la Buzău şi episcopul Dionisie Romano, ziaristul Pamfil Şeicaru, scriitorii Vasile Cârlova, Hortensia Papadag-Bengescu, Ion Caraion, Ion Băieşu, globe-trotterul Dumitru Dan, laureatul Premiului Nobel pentru Medicină, George Emil Palade sau artişti precum Cornelia Catanga şi Mihaela Runceanu.

„La evenimentul de ieri am fost 18 bibliotecari, s-au adăugat contribuţii, referinţe în special la pagini legate de Buzău, la comune şi localităţi din judeţul Buzău, la personalităţi din judeţ. Astăzi este ultima zi de campanie la nivel naţional. A fost o atmosferă plăcută în care s-a lucrat. Peste tot sunt de editat şi adăugat informaţii, de exemplu la Târgul ‘Drăgaica’ mi se pare că mai sunt multe lucruri de adăugat, dar în general dacă ne uităm la localităţi, sunt doar cu numele, sunt pagini dar fără conţinut adăugat”, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, bibliotecarul Iulia Irimia din cadrul Bibliotecii Judeţene „V.Voiculescu” Buzău.

În aproximativ 90 de minute, timpul alocat evenimentului din 4 februarie, în jur de 100 de pagini cu referinţe despre personalităţi şi locuri din judeţul Buzău au beneficiat de completări, bibliotecarii folosind date şi informaţii din monografii, ghiduri şi cărţi de specialitate aflate în colecţiile Bibliotecii Judeţene „V.Voiculescu”.

„Până într-o sută de pagini s-au lucrat, aducându-se îmbunătăţiri, s-au respectat principiile de editare ale Wikipedia, toate informaţiile adăugate au surse citabile, se află în note, nu este nicio informaţie neverificată, nu sunt rezultatele unor cercetări originale ci sunt informaţii din cărţi, din dicţionare, monografii, enciclopedii, cărţi de specialitate. Indiferent ce căutare se face pe Internet, printre primele pagini, dacă nu chiar prima pagină este Wikipedia. Este nevoie să fie adăugate informaţii, să fie completată această enciclopedie online pentru că mai sunt lucruri de spus. Pentru ziua de ieri am avut alocate 90 de minute. Nu a fost dificil, noi ne-am mai antrenat pentru că am avut o primă întâlnire în care am învăţat, suntem în primul an în care ne-am alăturat acestei campanii. Ne-am consultat, de ştiut că tot ce se adaugă pe Wikipedia este verificat de administrator. Am folosit cărţile din colecţiile Bibliotecii”, a mai precizat Iulia Irimia.

În perioada 15 ianuarie – 5 februarie 2025, bibliotecari din 11 biblioteci publice din România şi Republica Moldova au editat Wikipedia, adăugând referinţe, bibliografii şi legături pentru completarea informaţiilor. Potrivit reprezentanţilor Bibliotecii Judeţene Buzău, miercuri dimineaţă, în ultima zi a campaniei, au fost înregistrate 2.625 contribuţii pe Wikipedia, de la 92 bibliotecari din România şi Republica Moldova.

Bibliotecari din cadrul Bibliotecii Judeţeane „V.Voiculescu” Buzău s-au alăturat unei campanii internaţionale, iniţiată de Wikipedia Library şi Wikimendians of Romania and Moldova, cu scopul de contribui semnificativ la îmbunătăţirea şi îmbogăţirea informaţiilor din platforma online, în special cele legate de zona etnogeografică a Buzăului şi de personalităţile locale.