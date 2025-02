Papa, în stare gravă, nu ar mai avea mult de trăit

Michael Haynes, corespondentul LifeSiteNews la Vatican, recunoscut pentru sursele sale bine informate, anunță că starea de sănătate a Suveranului Pontif este extrem de gravă.

Haynes afirmă că Papa Francisc, care se află internat la spitalul Gemelli din Roma, mai are de trăit mai puțin de trei zile, potrivit activenews.ro.

Sâmbătă și duminică, informații oficiale au anunțat că starea sănătății Papei, în vârstă de 88 de ani, s-a degradat, și că acesta primește transfuzii de sânge, doze mari de oxigen.

De asemenea, se pare că rinichii i-au cedat.

Papa a fost internat la Gemelli pe 14 februarie pentru o bronșită, care s-a complicat, diagnosticul ulterior fiind de dublă pneumonie.

FEB 24: @messainlatino reports reliable sources at the Gemelli Hospital saying Pope Francis has under 72hrs to live

Gemelli’s chaplain now urges people to pray with a “hope against all hope”

This comes after Francis’ lengthy breathing crisis Sat & ‘mild’ kidney failure Sun https://t.co/Y13T4tEdVa pic.twitter.com/A1HRNefltu

— Michael Haynes 🇻🇦 (@MLJHaynes) February 24, 2025