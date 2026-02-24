Parlamentul pregătește noi numiri în funcții cheie. Ce partid este marele câștigător

În ceea ce privește funcția de Avocat al Poporului, aceasta este deținută în prezent de Renate Weber, deși mandatul i-a expirat la finalul lunii iunie. De atunci și până în ianuaire a încasat 230.000 de lei.

Weber primește și trei pensii: una specială pentru activitatea de europarlamentar, una de la Casa de Asigurări a Avocaților și o a treia din sistemul public de pensii. În 2026, Weber ar urma să fie schimbată din funcție. USR revendică postul și ar urma să facă o propunere.

Pentru noul mandat, partidele trebuie să depună propuneri la unul dintre cele două secretariate ale camerelor Parlamentului până pe 6 martie, ora 12. Birourile Permanente, prin Secretariatele generale, vor transmite aceste propuneri Comisiilor juridice. Acestea vor audia candidatii si vor intocmi, pana pe 9 martie, un raport comun care se va afla pe ordinea de zi a plenului comun din 10 martie.

USR, marele câștigător

La CNCD au expiră șase mandate din 11 de membri ai Colegiului. Candidaturile vor fi depuse în perioada 28 februarie – 9 martie, pentru ca mai apoi să fie înaintate comisiei de specialitate. Pana pe 10 martie, comisiile vor audia candidatii si vor emite un aviz comun care se va afla pe ordinea de zi a plenului comun din 10 martie, ora 13.00.

Surse politice au declarat pentru Cotidianul că marele câștigător al noilor numiri va fi USR. Pe lângă funcția de Avocatul Poporului, agreată în coaliție să ajungă la USR, partidul lui Dominic Fritz va primi și conducerea CNCD. Până în iunie 2025, funcția de președinte al CNCD a fost ocupată de Csaba Asztalos (UDMR), care a devenit judecător al Curții Constituționale a României (CCR).

În ceea ce privește Curtea de Conturi, este vorba despre un post vacant de consilier de conturi pentru restul mandatului presedintelui Curtii de Conturi, Mihai Busuioc, care a plecat la CCR. Mandatul acestuia ar urma să expire pe 15 octombrie 2026.

Candidaturile vor fi depuse până pe 6 martie la una dintre Comisiile de buget ale Parlamentului. Comisiile vor audia candidații și vor întocmi, până pe 9 martie, un raport care se va înscrie pe ordinea de zi a plenului comun din 10 martie.