Pățania unei cântărețe românce: ”Niște nenorociți m-au asimilat unei mișcări legionare!”

Cântăreața de muzică folk Maria Gheorghiu acuză că i-a fost anulat un concert programat de Florii la Arad pentru că s-a considerat că promovează mișcarea legionară. Artista respinge ferm acuzațiile.

Totul ar fi pornit după ce în luna februarie , la un concert într-un club pentru niște tineri ar fi existat niște semne legionare, de care care interpreta nu a știut.

„Tocmai ce mi-a fost anulat un concert de Florii la Arad, pentru că niște nenorociți m-au asimilat unei mișcări legionare!

Nu fac parte din nici o organizație de acest tip!

Nu fac politică. Singura mea politică este cântecul, el mă definește și cântecele mele nu au nici o legătură cu nici o organizație de tip extremist!

Tocmai m-am întors de la Chișinău unde am participat la Zilele Reginei Maria, unde am cântat Inima de la Balcic.

NU CÂNT ȘI NU PROMOVEZ cântece legionare!”, a scris artista vineri pe pagina sa de Facebook.

Ulterior, cântăreața a revenit cu o nouă postare, un drept la replică la un articol neprecizat:

”(…) așa cum v-am comunicat și telefonic, singurul concert de anul acesta a fost la Alexandria, organizat de Consiliul Județean și Uniunea Scriitorilor. A mai fost în ianuarie și Festivalul Mediaș Cetate Seculara. În București NU am avut nici un concert. Sunt recent operată pe inimă și am contractat și o pneumonie interstitiala atipică foarte agresiva ceea ce m-a împiedicat să susțin concerte în public, conștientă fiind că nu m-aș ridica la standardele mele și neavând voie nici să forțez inima.

Evenimentul la care faceți dvs referire a fost o petrecere privată cu circuit închis la care au participat doar câțiva din fanii mei apropiați și vechi fani. Spațiul respectiv mi a fost pus la dispoziție de cei cărora le era dor sa mă asculte si care m-au adus la eveniment cu mașina.

Grupul menționat de dvs. nu a fost implicat nici în organizarea, nici în desfășurare acestui eveniment privat. NU s-au scandat nici un fel de lozinci legionare sau extremiste. Am cantat cantece de dragoste de pe albumul CAMP DE LAVANDA și câteva cantece patriotice: Inima de la Balcic (dedicat Reginei Maria), Scrisoarea unui țăran moldovean scris pentru frații noștri din Basarabia, Nu plânge Maică Românie (cântec scris după scrisoare găsită în ranița unui soldat mort in Primul Război Mondial), Cântă cucu-n Bucovina, Drum bun tobă bate și cântecul lui Lucaci.,(preotul Vasile Lucaciu, luptător pentru drepturile romanilor din Transilvania din timpul imperiului astro-ungar). Nu am cunoștință ca aceste cantece să aibă vreo conotație legionara sau extremista”.

Potrivit specialarad.ro, acuzațiile ar fi avut de a face cu faptul că una dintre melodiile cântate de artistă la un concert anterior dintr-un club, pe versurile lui Adrian Păunescu, numită „Bocetul lui Ion fără mormânt”, face referire la Mareșalul Antonescu. De asemenea, s-ar fi aflat în public persoane care ar fi fost simpatizante ale mișcării legionare.

Maria Gheorghiu este cântăreață de muzică folk, născută pe 28 august 1963 în Reșița. A debutat în cadrul Cenaclului Flacăra, iar în anul 1993 a câștigat trofeul prestigiosului festival național de muzică folk „Om Bun”.