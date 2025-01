Patronul Nordis spune că el l-a denunțat pe Vlad Oprea

Astfel, pentru cei care ne-au acuzat pe mine și pe asociații mei că am „furat banii” sau că am dat „țeapă”, aceasta este cauza principală a întârzierii demarării proiectului Nordis Sinaia.

Înțeleg că mi se pregătește o arestare prin intermediul unui „om de-al lor” dintr-o instituție respectabilă a statului, având ca scop intimidarea mea și a familiei mele. De un an și jumătate se dorește acest lucru, dovadă stau abuzurile masive din toate controalele efectuate până în prezent. Am detaliat tot în plângerile formulate și depuse.

Nu teama de un eventual dosar stă la baza celor ce am scris acum. Sunt pregătit să lupt pentru că adevărul este de partea mea, indiferent cât va dura aflarea lui. Nu am avut și nu am nicio altă susținere din partea nimănui. Însă nivelul abuzurilor si al calomniilor trebuie făcut public. Cu siguranță, acțiunile mele de devoalare vor avea repercursiuni negative, însă am încredere că, la final, totul va fi deslușit“.