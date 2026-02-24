PATRU ANI DE RĂZBOI „A creat un sentiment profund de insecuritate” – INTERVIU Csoma Botond

Liderul UDMR vorbește despre insecuritatea resimțită nu doar de statele aflate în vecinătatea directă a Ucrainei, ci și de țările europene neimplicate militar, precum și despre costurile economice generate de conflict.

În opinia sa, decizia privind eventuale concesii teritoriale trebuie să aparțină exclusiv autorităților și poporului ucrainean, în condițiile în care Rusia nu va renunța de bunăvoie la teritoriile ocupate.

Csoma Botond critică decizia României de a secretiza ajutorul oferit Ucrainei

Cotidianul: Cum ați descrie cei patru ani de la izbucnirea războiului din Ucraina?

Csoma Botond: A fost o perioadă dificilă. După mai mult de 75 de ani de pace relativă în Europa, a izbucnit un război major pe bătrânul continent, foarte mulți oameni fiind uciși. În același timp, a creat un sentiment profund de insecuritate și în rândul țărilor europene nonbeligerante, generând și probleme economice.

Cotidianul: Ar trebui ca Ucraina să cedeze teritoriile cerute de ruși în schimbul păcii?

Csoma Botond: E foarte dificil de răspuns la această întrebare. Cred că autoritățile ucrainene și poporul ucrainean ar trebui să decidă asupra acestui subiect. Cert este că rușii nu vor renunța la teritoriile ocupate de bunăvoie.

Cotidianul: Pentru dvs., Zelenski este un erou sau un actoraș ratat care nu a înțeles rolul său în istorie?

Csoma Botond: Zelenski este președintele unei țări care a fost atacată de Rusia. El a acționat în vederea apărării țării sale.

Cotidianul: De ce credeți că România a ales să secretizeze ajutorul oferit Ucrainei? Este o decizie bună?

Csoma Botond: Nu-mi explic din ce motiv s-a luat această decizie. Nu a fost o decizie bună, pentru că lipsa de transparență a alimentat valul conspiraționist legat de acest subiect.

Cotidianul: A fost ajutorul dat de România Ucrainei o obligație morală sau un calcul strategic pentru propria apărare?

Csoma Botond: Eu cred că e vorba de ambele. Dacă vecinul are probleme, îl ajuți, și există și aspectul că nu dorim ca Rusia să fie o țară limitrofă României.