Din partea USR, Cotidianul a discutat cu ministrul Apărării, Radu Miruță. Despre Volodimir Zelenski, ministrul român al Apărării are o imagine clară: este președintele care „nu a dezertat” când țara sa a intrat în impas. A rămas în funcție și și-a asumat să ducă această bătălie până la capăt, timp în care „a unit poporul”, spune Radu Miruță.

În aceeași discuție, ministrul Apărării a mai adăugat că doar Ucraina poate decide dacă este gata să cedeze teritorii, iar pace nu trebuie negociată fără ca ea să fie la masă. Radu Miruță a mai povestit și despre secretizarea ajutorului dat de România Ucrainei, dar și despre motivele pentru care Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) a ajuns la o astfel de decizie.

„Ucraina să fie la masă și să spună singură că e un compromis pe care și-l asumă și cu care este de acord”

Cotidianul: Cum ați descrie cei patru ani de la izbucnirea războiului?

Radu Miruță: Cu dovada faptului că, atunci când pericolul este comun, țările europene se unesc. România și țările membre ale Uniunii Europene sunt astăzi mai unite în ceea ce privește pericolul care vine dinpre Est. Capacitățile de producție în zona de înzestrare a armatei au crescut în toate țările, flancul estic este mai întârit decât era înainte. Sigur că e foarte important ca o pace garantată să se întâmple acolo cu garanții de securitate, însă treaba asta nu poate să o decidă ca un compromis decât Ucraina.

Apropo de compromis, ar trebui Ucraina să cedeze teritoriile cerute de ruși în schimbul păcii?

Compromisul necompromițător este o chestiune pe care doar Ucraina îl poate măsura. Când vorbești de teritoriul țării tale și de morții pe care i-ai avut apărând acest teritoriu, în afară de Ucraina, nimeni nu cred că are o unitate de măsură mai elocventă despre situația de acolo. Trebuie susținută pacea de acolo și trebuie susținut ca Ucraina să fie la masă și să spună singură că e un compromis pe care și-l asumă și cu care este de acord.

Pentru dumneavoastră Volodimir Zelenski este un erou sau un actoraș ratat care nu și-a înțeles rolul în istorie?

Pentru mine este președintele care nu a dezertat atunci când a început războiul. Mulți își puneau problema că pleacă președintele și soarta o să fie alta. A reușit să țină poporul unit, a reușit să genereze susținere internațională și, iată, că ce spuneau unii că e o invazie de 24 ore s-a ajuns la patru ani.

„Nu este în regulă să spui în piața publică ce a mai rămas în depozitele Armatei Române”

De ce credeți că a ales România să secretizeze ajutorul oferit Ucrainei? Este o decizie bună?

Eu nu am fost membru în CSAT-ul din mandatul președintelui de dinainte, care a decis asta. Uitându-mă acum de la Ministerul Apărării, e foarte limpede că sunt motive pentru care să descompui produsele care au fost date Ucrainei nu este înțelept. Pentru că nu este în regulă să spui în piața publică ce a mai rămas în depozitele Armatei Române, cât s-a scos din depozitele Armatei Române și ce anume s-a scos.

Pe de altă parte, ar putea fi deschisă o discuție cu privire la care este suma per ansamblu în care au fost valorificate aceste lucruri, dar este o chestiune de Consiliul Suprem de Apărare a Țării, nu doar de un ministru și vom vedea cum se vor purta discuțiile la următorul CSAT. Momentan, este o decizie a CSAT astfel încât aceste informații să fie clasificate.

Vă reamintesc că ceea ce a ținut de semnătura mea, și anume ajutorul pentru PURL, banii aceia ai unui fond NATO din care să fie livrate produse militare Ucrainei, nu este secretizat și a fost făcut public, putând fi și acesta secretizat. Dar tocmai pentru că argumentul meu în spate nu este împotriva sumei, ci împotriva produselor, acolo fiind vorba doar de sumă, am susținut ca aceasta să fie una publică.

„Cu cât susținem mai mult Ucraina, cu atât, de fapt, susținem interesul național al României și securitatea României”

Acest ajutor dat de România Ucrainei a fost o obligație morală sau un calcul strategic pentru propria apărare?

Nu există o obligație în astfel de lucruri. Există relații de bună vecinătate, să îți ajuți vecinul atunci când are o problemă, există interes național al României. Cu cât războiul este mai departe de granițele României, cu atât este mai bine pentru România. Cu cât războiul se oprește departe de România și cu cât susținem mai mult Ucraina, cu atât, de fapt, susținem interesul național al României și securitatea României.

Să își imagineze cei care gândesc altfel și împroașcă în spațiul public cu tot felul de intoxicări cam cum s-ar întâmpla lucrurile în România dacă ar fi rușii la Galați. E bine ca ei să rămână cât mai departe de granița României și asta se poate face și ajutându-i pe cei care îi țin acolo.