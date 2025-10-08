Pe durata codului roşu, număr mare de apeluri la 112

Oficialii STS anunţă, miercuri, o creştere semnificativă a apelurilor la 112, pe durata codului roşu, fiind preluate în zonele vizate de această avertizare peste 2.500 de apeluri. În Bucureşti, miercuri, într-o singură oră s-au înregistrat 200 de apeluri.
”În perioada de valabilitate a codului roşu ce vizează ploi torenţiale şi abundente cantitativ, pentru Bucureşti şi alte 5 judeţe, în intervalul 07.10.2025, ora 21:00 – 08.10.2025, ora 10:00, operatorii STS ai Serviciului de urgenţă 112 au preluat şi procesat 2.256 de apeluri la numărul unic de urgenţă 112”, a transmis, miercuri, STS, într-un comunicat de rpesă.
Instituţia a precizat că centrele judeţene de preluare a apelurilor de urgenţă 112 din Bucureşti-Ilfov şi judeţele Călăraşi, Constanţa şi Ialomiţa au înregistrat o creştere semnificativă a solicitărilor din partea cetăţenilor.
La 112 Bucureşti-Ilfov, în cursul dimineţii, în intervalul 08:00 – 09:00, au fost preluate şi procesate peste 200 de apeluri.
”Cea mai mare parte a apelurilor la 112 cauzate de codul roşu au vizat urgenţe de competenţa echipajelor ISU-SMURD şi au semnalat inundaţii, copaci căzuţi, persoane blocate. Încărcarea cea mai mare a activităţii Serviciului de urgenţă 112 s-a resimţit la nivelul centrului de preluare a apelurilor Bucureşti-Ilfov – 1.505 apeluri, urmat de Constanţa cu 354 şi Giurgiu cu 166 de apeluri”, a mai transmis STS.
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale adaptează permanent, în funcţie de situaţie, măsurile tehnice şi operaţionale, pentru a asigura transferul cu rapiditate a fiecărui caz către agenţiile responsabile – Ambulanţă, ISU-SMURD, Poliţie, Jandarmerie şi Salvamont.
Capitala şi cinci judeţe sunt, până la ora 15.00, sub avertizare cod roşu de ploi.
De cind eram mic copil stiu ca se zicea de vremea rea si ploile care vin toamna.
I se zicea ploaie mocaneasca, nu ciclon.
După atîta agitație și panică indusă de televiziuni , fraieri ar fi unii , să nu testeze cum se irosesc banii aiurea . Am văzut în jud. Constanța cum un amețit a intrat pe un drum inundat și masina a fost răsucită de viitură fără să iasă de pe șosea . Individul a sunat la 112 , și a provocat o invazie de mașini de pompieri , de poliție , de ambulanțe … . Se urcase pe capota mașinii ! Evident , Arafat nu a rezistat tentației de a băga capul în televizoare .