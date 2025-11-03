Președintele Senatului Mircea Abrudean, de la PNL, anunță că premierul ar fi dispus să negocieze anumite aspecte din legea privind pensiile speciale ale magistraților. Este vorba de perioada de tranziție pentru pensionarea la 65 de ani. Acum este de zece ani.

,,Din discuțiile pe care le-am avut cu premierul, am înțeles că există flexibilitate la perioada de tranziție. S-ar putea depăși cei 10 ani, cred că aici lucrurile ar putea fi discutate.”

Abrudean susține însă că nu e loc de negocieri când vine vorba de cuantumul care nu trebuie să depășească 70% din ultimul salariu net.

,,Legat de cuantum, înțeleg că nu există o altă opțiune. Orice discuție poate fi benefică, propunerea președintelui e bine că există. Subiectul trebuie tranșat, pentru că există o așteptare în societate”, precizează Abrudean.

Cât despre mesajele PSD privind plecarea acasă a premierului dacă ratează jalonul privind pensiile speciale ale magistraților, Abrudean are o altă opinie.

,,Nu are motive Ilie Bolojan să plece acasă, atâta vreme cât a fost principalul susținător al acestei legi care, într-adevăr, a fost declarată neconstituțională. Premierul va veni cu altă propunere legislativă, sperăm, foarte repede.”

Abrudean mai spune că ,,trebuie să plătească toți cei care se fac vinovați de lipsa de decizie și de fermitate. O să-i vedem în curând. Premierul, nu. A fost ferm”.

Sorin Grindenau, ironic la adresa premierului, pe tema pensiilor speciale ale magistraților

Sorin Grindeanu reacționează cu ironie la declarațiile colegului de coaliție de la PNL.

,,Păi, nu mai mergem pe principiul că noi nu negociem?! Că noi nu negociem pensii?! Sunt cel puțin contrariat în acest moment. În urmă cu zece zile când am avut o întâlnire la care nu am discutat niciun fel de amănunte, am fost atacat, toporizat că negociez cu justiția. Am avut o coaliție săptămâna trecută unde premierul și-a păstrat linia. Nu schimbăm nimic. Eu am venit cu această propunere de acum zece zile, să deblocăm. Dintr-odată negociem cu magistrații?! Eu nu cred că domnul Bolojan face asta!”, spune Grindeanu.

Președintele PSD insistă să propună un grup de lucru privind pensiile speciale ale magistraților. El susține că România este la limită cu termenul avansat de Comisia Europeană și riscă să piardă 230 de milioane de euro.

,,Știți cât înseamnă suma adunată pe CASS la mame pe an? 80 de milioane de euro”, compară Grindeanu cifrele, ca să arate cât de mult pierde România dacă nu face reforma pensiilor.

Grindeanu refuză să spună ce variante preferă în privința perioadei de tranziție și a cuantumului pensiilor speciale ale magistraților. În privința vinovaților, el îi dă replica lui Abrudean.

,,Vine PNL cu această sumă de la ei, dacă tot avem abordări din astea?!”

Termenul impus de Comisia Europeană pentru reforma pensiilor speciale ale magistraților este 28 noiembrie. Liderul PSD spune că România a încercat să prelungească termenul limită, dar oficialii europeni nu au fost de acord. Legea privind pensiile magistraților pentru care Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea a fost declarată neconstituțională de CCR.