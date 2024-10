Petre Țuțea. „Nu pot să povestesc tot ce-am suferit…”

Filosof, victimă a regimului comunist din România, Petre Țuțea s-a născut într-o zi de 6 octombrie. Este filosoful care l-a adus pe Dumnezeu aproape de oameni prin vorbe de duh memorabile, unic prin geniul său oral, cugetările și replicile, dialogurile cu oameni simpli și profesori universitari, dar și cu oameni de stat din timpul său.

A petrecut aproape 13 ani în închisorile comuniste, arestat de două ori, cu probe false, apoi achitat de ÎCCJ, în 1997.

”Când m-au anchetat am leşinat din bătaie. Iacătă că n-am murit! Am stat la Interne trei ani. Am fost după aceea la Jilava, la Ocnele Mari şi pe urmă la Aiud. Eu mă mir cum mai sunt aici. De multe ori îmi doream să mor. Am avut mereu laşitatea de-a nu avea curajul să mă sinucid. Din motive religioase…

Treisprezece ani! Nu pot să povestesc tot ce-am suferit pentru că nu pot să ofensez poporul român spunându-i că în mijlocul lui s-au petrecut asemenea monstruozităţi”, spunea Țuțea.

Se zice că un gardian l-ar fi întrebat cum e posibil ca un om așa inteligent ca el să creadă în Dumnezeu.

Și Petre Țuțea i-ar fi spus… din orgoliu

Încurcat, gardianul l-a întrebat nedumerit .. cum adică, din orgoliu?

Da, i-a spus Țuțea.

Sunt așa de mândru că nu pot accepta că mă trag din maimuțe…

„Socrate al românilor” datorită preocupărilor filosofice și rolului său educativ, asumat chiar și în închi­soare, Țuțea trăgea însă o concluzie tristă la apusul vieții:



”Am stat 13 ani în temniţă pentru un popor de idioţi”.

Foști deţinuți politici, colegi cu Petre Ţuţea, povesteau cum gardienii ascultau prelegerile pe care Petre Țuțea le ținea în celulă

”Fără Dumnezeu, omul rămâne un biet animal raţional şi vorbitor, care vine de nicăieri şi merge spre nicăieri“…