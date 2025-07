Piedone: Nu ascund faptul că proprietarul hotelului este prietenul meu

Prima reacţie la percheziţii. Presedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), Cristian Popescu Piedone, a declarat, marţi, în contextul anchetei DNA, că nu l-a anunţat pe proprietarul hotelului din Sinaia despre niciun control, Piedone a mărturisit că proprietarul hotelului este prietenul său de ani de zile.

Hotelul vizat de ancheta DNA este Hotel International din Sinaia, deţinut de fostul liberal Dan Radu Ruşanu, fostul şef al Autorităţii de Supraveghere Financiară.

”Lucrurile astea dacă s-au întâmplat ar fi fost undeva în aprilie, mai, când a fost un comandament pe Valea Prahovei. Nu am coordonat acel comandament. Nu ascund faptul că proprietarul hotelului este prietenul meu de ani de zile. Este şi el un personaj public. Nu am avut niciun schimb de informaţii, nu am anunţat şi nu am fost. E certitudine că nu s-a întâmplat acest lucru”, a afirmat preşedintele ANPC.

El a susţinut că prin verificările făcute a deranjat multă lume.

”De când sunt preşedintele ANPC pot să fiu acuzat de orice, poate să mi se zică orice, nu am făcut un trafic de influenţă, nu am luat un leu, mi-am făcut datoria. Că am deranjat, da. Se vede acest lucru, nu acuz nimic, merg până la capăt, dar am deranjat extrem de mult şi vorbesc de la corporaţii, vorbesc de la multe şi multe alte pe care nu le ştiţi în spatele tuturor acestor poveşti. Nu am vrut decât să îmi fac datoria şi mi-o voi face în continuare. Voi demonstra prezumţia de nevinovăţie care există acum şi trebuie să o duc până la capăt”, a mai declarat Cristian Popescu Piedone.