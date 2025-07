Piperea: aș spune că Ursula a mințit în PE

Ursula von der Leyen a făcut afirmații înșelătoare în Parlamentul European. Aș spune chiar că a mințit cu nonșalanță în fața euro-parlamentarilor și a întregii lumi, scrie Gheorghe Piperea pe FB.

Europarlamentarul afirmă că „În încercare de a se apăra de acuzațiile privind Pfizergate, Ursula a spus, textual:

„Negocierile contractelor (de achiziție centralizată a vaccinurilor anti-covid, n.n.) au fost derulate de CE și statele membre împreună. Absolut fiecare contract a fost analizat detaliat în capitale, nu au existat clauze secrete, obligații ascunse. Toate cele 27 de state membre au hotărât să-și cumpere vaccinurile. Oricine susține că nu cunoștea contractul minte”.

Această afirmație este falsă.

Acordurile preliminare de achiziție (Advance Purchase Agreements – APA) au fost negociate de o echipă comună de negociere (Joint Negotiation Team – JNT), formată din reprezentanți ai unui număr de șapte state membre (Germania, Spania, Franța, Italia, Țările de Jos, Polonia și Suedia) și din funcționari ai CE.

Deci, aceste acorduri au fost (teoretic) cunoscute nu de toate cele 27 de state membre, ci doar de 7.

Aceste negocieri au fost supravegheate de un Comitet Director (Steering Committee), care includea câte un reprezentant din fiecare stat membru.

Românii nu au știut niciodată nu numai ce conțin acele contracte de achiziție centralizată de vaccinuri – nu au știut nici măcar cine este acest reprezentant și ce a făcut în acel Steering Committee.

Vlad Voiculescu a susținut că reprezentantul României (un angajat al Institutului Cantacuzino, desemnat de guvern) a avut acces la contracte, iar acestea au fost cunoscute de premierul de atunci, Florin Cîțu. Dar cine îi crede pe Voiculescu și Cîțu, suspecți în dosarul miliardului de euro furat cu ocazia achiziției celor 120 de milioane de doze de vaccin inutil și nociv? În plus, cine e acel reprezentant, ca să îi punem niște întrebări și noi …

Sunt convins că la fel au stat lucrurile peste tot în Europa – la cât a ținut cu dinții de confidențialitatea acestor contracte, Ursula nu putea scăpa în public absolut niciun detaliu.

Pe de altă parte, într-un raport al Curții de Conturi Europene s-a evidențiat că von der Leyen a negociat direct cu Pfizer în 2021, fără mandat explicit din partea JNT, pentru contractul de 1,8 miliarde de doze, în condițiile în care UE avea deja contracte pentru 2,5 miliarde de doze. CE nu a furnizat Curții informații despre aceste negocieri preliminare (experți consultați, calendarul discuțiilor, termenii conveniți).

Deci, nici măcar cele 7 state membre care, teoretic, au participat la negociere, nu au avut cunoștință de acest contract cu Pfizer – e vorba de 1,8 miliarde de doze, în valoare de 35 de miliarde de euro, doze care acum stau neutilizate și periculos stocate … Culmea, acest contract s-a negociat … pe sms!

Fostul Ombudsman European, Emelly O’Reilly, s-a lovit de un adevărat zid al tăcerii când a vrut publicizarea acestor contracte. În 2022, a constatat oficial că refuzul CE de a căuta mesajele dintre Ursula și Bourla (CEO – ul Pfizer) reprezintă o administrare defectuoasă.

În al treilea rând, CJUE a decis în iulie 2024 că CE nu a oferit publicului „un acces suficient de larg” la contracte, redactând clauze esențiale, inclusiv cele privind indemnizarea și conflictele de interese ale negociatorilor. Aceasta decizie sugerează că transparența a fost insuficientă, contrar afirmațiilor Ursulei.

În fine, unii europarlamentari, precum cei din grupul Verzilor, și publicația The New York Times, au dat în judecată CE pentru refuzul de a publica mesajele și documentele complete. Precum știți deja, în mai 2025, CJUE a admis această acțiune și a obligat CE să facă publice sms – urile dintre Ursula și Bourla (CEO – ul Pfizer), iar CE a refuzat până azi să execute această obligație.

Ursula a ocolit intenționat problema, deși principala acuzație din moțiunea de cenzură era omisiunea de a executa această decizie a CJUE, ceea ce echivalează cu distrugerea ideii de stat de drept (rule of law) și de separație a puterilor. Ursula a preferat insultele la adresa inițiatorilor moțiunii, clișeele, aruncarea comodă a vinei pe Putin etc., adică tot arsenalul de propagandă leninist-bolșevică, de genul „cine nu e cu noi, e împotriva noastră”.

Așadar, negocierile preliminare cu Pfizer au fost conduse de von der Leyen fără implicarea JNT, ceea ce contravine procedurilor stabilite, refuzul de a publica mesajele cu Bourla și redactarea contractelor ridică întrebări legitime despre transparență, iar deciziile CJUE și raportul Curții de Conturi Europene indică nereguli în gestionarea transparenței, ceea ce subminează afirmația că „nu au existat clauze secrete”.

La final, eu îi întreb pe toți cei 360 de colegi ai mei europarlamentari, care au votat pentru respingerea moțiunii de cenzură, dar mai ales pe euro-parlamentarii români: realizați că v-ați dat votul pentru o mincinoasă, o persoană care a devenit un imitator al lui Xi Jinping și un epigon al lui Putin? Aveți vreo tresărire morală față de faptul că ați apărat cu votul vostru un mic tiran, care consideră că justiție nu e pentru sine, ci doar pentru căței?“