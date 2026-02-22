Plan nou de mediu: Laboratoare mobile pe teren

A semnat ordinul

”Laboratoarele mobile de monitorizare a calităţii aerului nu vor mai sta să adune praf la sediile instituţiilor!

Am semnat ordinul de ministru prin care stabilim că aceste laboratoare, dacă nu au loc incidente de poluare unde trebuie trimise imediat, să fie folosite pe tot parcursul anului, în baza unui plan de monitorizare.

În locuri unde există poluări ale aerului istorice, dar în acelaşi timp nu există staţii oficiale în apropiere”, scrie ministrul pe Facebook.

În perioada imediat următoare va fi realizat acest program de către ANMAP pentru anul 2026, precizează Buzoianu.

”Pe scurt: folosim echipamentele care au costat mulţi bani România ca să vedem toţi, oficial, ce aer se respiră în zone poluate istoric”, explică ministrul Mediului.