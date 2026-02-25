„Polițistul lui Ponta”, membru USR pentru o zi, trecut și prin AUR, numit în fruntea unei fabrici de armament

Contactat de G4Media referitor la numire, Caragea a spus că n-a fost informat oficial, dar că „a înțeles” că ordinul a sosit la uzină.

„Înțeleg că a venit la uzină ordinul, eu nu l-am văzut. M-a numit domnul ministru după ce am aplicat la interviu acum vreo două luni. Mi s-a spus că o să primesc răspunsul. Eu așa o consider, o numire pe criterii profesionale. Au dorit să știe ce s-a întâmplat, ce se poate face la Uzina Mecanică Sadu. Dumnealor au analizat. Eu n-am primit oficial numirea, e decizia dumnealor.”

Așa cum spune și Salvador Caragea, UM Sadu este „ultima unitate de elită a județului Gorj”. Aceasta este una dintre fabricile strategice pentru Apărarea României. Întrebat ce-l recomandă, Caragea a spus că are „vreo trei mastere”, un doctorat și două licențe. Totodată, fostul comandant a povestit despre o acțiune din fabrică de a cărei conducere s-a ocupat chiar el.

Trei mastere, un doctorat, două licențe

„Sunt inginer construcții de mașini. Am făcut studiile la Petroșani, sunt TCM-ist. Am studii juridice, absolvent al Facultății de Drept. Am dat un doctorat la facultatea din Petroșani și am vreo trei mastere, dar nu asta contează. Cred că cel mai mult a atârnat în această selecție a mea, pentru care am aplicat, faptul că în 25 martie 2013 sunt cel care a condus o acțiune foarte amplă la fabrica de armament. Eu am avut dosarul și acțiunea. Ofițerul sub acoperire a cumpărat cartușe și am făcut o percheziție foarte amplă. Iar ce s-a găsit acolo a fost foarte delicat. Pe lângă faptul că am fost polițist, sunt inginer de construcții de mașini foarte aplicat”, a explicat Salvador Caragea pentru G4Media.

Ministrul Apărării Radu Miruță a fost până recent șef al Economiei. Acesta s-a mutat la Apărare după ce Libertatea a dezvăluit că Ionuț Moșteanu a mințit într-un CV, motiv pentru care acesta și-a dat demisia. Locul lui Miruță la Economie a fost ocupat de Irineu Darău, care a semnat numirea lui Caragea. Fostul comandant a admis că îl cunoaște pe Radu Miruță de mic copil, dar neagă vreo intervenție a acestuia pentru numirea sa în funcție.

„Domnul Miruță este viceprim-ministru al țării. Îl cunosc de când era un tânăr. L-am cunoscut pe tatăl dumnealui mai mult. A fost președintele Tribunalului Gorj. Nu avem o relație de vizită acasă. O chestiune de mare respect pentru toată familia. Am fost și adjunct de municipiu, casa dumnealor este lângă poliție. Pe domnul Miruță l-am cunoscut de copil, era cu taică-su. Târgu Jiu are 80 de mii de locuitori. Dacă lucrezi 27 de ani în Poliție… Ce treabă are domnul Miruță cu treaba asta?”, a declarat Viorel Salvador Caragea.

Clotilde Armand i-a cerut demisia din partid

În 2020, Clotilde Armand scria un mesaj virulent pe Facebook la adresa fostului comandant. Armand îl numea pe Salvador Caragea „polițistul lui Ponta”. Atunci edilul Sectorului 1 al Capitalei, Armand a amintit de acuzațiile de hărțuire sexuală și trafic de influență pe numele polițistului.

„Eu n-am plecat din USR cu scandal. După ce am dorit să mă înscriu în partid, n-am apucat să plătesc cotizația; ca urmare a unor rele intenții, am plecat. Am candidat independent în 2017, am ieșit pe locul trei ca independent. Probabil că am deranjat-o pe doamna Armand”, a explicat Caragea plecarea din USR.

„În contextul articolelor de presă apărute astăzi, Radu Miruță, președintele USR Gorj, a avut în această după-amiază o discuție cu domnul Viorel Salvador Caragea în urma căreia, chiar dacă acuzele aduse nu au fost demonstrate, domnul Caragea a decis să își dea demisia din partid pentru a nu prejudicia imaginea USR”, anunța partidul în 2020, la o zi după înscrierea lui Salvador Caragea.

Despre plecarea din AUR: Simion a venit și a fugit prin bucătărie

Peste patru ani, cariera politică a lui Salvador Caragea urma să întâmpine o nouă aventură scurtă, dar intensă. Acesta s-a înscris în formațiunea condusă de George Simion, AUR, unde a rezistat doar câteva săptămâni.

„Caragea susține acum că era doar membru-simpatizant AUR. „Mi-am depus adeziunea la AUR la rugămintea să-i ajutăm cu organizarea la Gorj. Eram membru-simpatizant, am dorit să facem ceva. A fost un eveniment la Târgu Jiu. În secunda în care domnul Simion a venit, a urcat pe scenă și a fugit prin bucătărie, mi-am dat seama că nu am ce căuta pe acolo. Am participat doar la două evenimente”, susține acum fostul șef IPJ Gorj, conform G4Media.