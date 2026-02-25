„Polițistul lui Ponta”, membru USR pentru o zi, trecut și prin AUR, numit în fruntea unei fabrici de armament

Viorel Salvador Caragea este pensionar special, iar în fruntea UM Sadu a fost numit de ministrul USR al Economiei, Irineu Darău, relatează G4Media. Până de curând, ministru la Economie era gorjeanul Radu Miruță, pe care Caragea recunoaște că îl știe. Acum, Miruță conduce Apărarea.

Viorel Salvador Caragea; sursă foto: Facebook/ Viorel Salvador Caragea via Digi24

Viorel Salvador Caragea este pensionar special, iar în fruntea UM Sadu a fost numit de ministrul USR al Economiei, Irineu Darău, relatează G4Media. Până de curând, ministru la Economie era gorjeanul Radu Miruță, pe care Caragea recunoaște că îl știe. Acum, Miruță conduce Apărarea.

„Polițistul lui Ponta”, așa cum îl descria USR-ista Clotilde Armand pe fostul comandant al IPJ Gorj Viorel Salvador Caragea, fost președinte al ecologiștilor gorjeni, fost membru USR pentru o singură zi și ulterior trecut prin AUR, a fost numit de ministrul Economiei Irineu Darău în fruntea fabricii de armament UM Sadu. Caragea a fost în cariera din MAI comandant al Inspectoratului de Poliție al Județului Gorj.

Contactat de G4Media referitor la numire, Caragea a spus că n-a fost informat oficial, dar că „a înțeles” că ordinul a sosit la uzină.

„Înțeleg că a venit la uzină ordinul, eu nu l-am văzut. M-a numit domnul ministru după ce am aplicat la interviu acum vreo două luni. Mi s-a spus că o să primesc răspunsul. Eu așa o consider, o numire pe criterii profesionale. Au dorit să știe ce s-a întâmplat, ce se poate face la Uzina Mecanică Sadu. Dumnealor au analizat. Eu n-am primit oficial numirea, e decizia dumnealor.”

Așa cum spune și Salvador Caragea, UM Sadu este „ultima unitate de elită a județului Gorj”. Aceasta este una dintre fabricile strategice pentru Apărarea României. Întrebat ce-l recomandă, Caragea a spus că are „vreo trei mastere”, un doctorat și două licențe. Totodată, fostul comandant a povestit despre o acțiune din fabrică de a cărei conducere s-a ocupat chiar el.

Trei mastere, un doctorat, două licențe

„Sunt inginer construcții de mașini. Am făcut studiile la Petroșani, sunt TCM-ist. Am studii juridice, absolvent al Facultății de Drept. Am dat un doctorat la facultatea din Petroșani și am vreo trei mastere, dar nu asta contează. Cred că cel mai mult a atârnat în această selecție a mea, pentru care am aplicat, faptul că în 25 martie 2013 sunt cel care a condus o acțiune foarte amplă la fabrica de armament. Eu am avut dosarul și acțiunea. Ofițerul sub acoperire a cumpărat cartușe și am făcut o percheziție foarte amplă. Iar ce s-a găsit acolo a fost foarte delicat. Pe lângă faptul că am fost polițist, sunt inginer de construcții de mașini foarte aplicat”, a explicat Salvador Caragea pentru G4Media.

Ministrul Apărării Radu Miruță a fost până recent șef al Economiei. Acesta s-a mutat la Apărare după ce Libertatea a dezvăluit că Ionuț Moșteanu a mințit într-un CV, motiv pentru care acesta și-a dat demisia. Locul lui Miruță la Economie a fost ocupat de Irineu Darău, care a semnat numirea lui Caragea. Fostul comandant a admis că îl cunoaște pe Radu Miruță de mic copil, dar neagă vreo intervenție a acestuia pentru numirea sa în funcție.

„Domnul Miruță este viceprim-ministru al țării. Îl cunosc de când era un tânăr. L-am cunoscut pe tatăl dumnealui mai mult. A fost președintele Tribunalului Gorj. Nu avem o relație de vizită acasă. O chestiune de mare respect pentru toată familia. Am fost și adjunct de municipiu, casa dumnealor este lângă poliție. Pe domnul Miruță l-am cunoscut de copil, era cu taică-su. Târgu Jiu are 80 de mii de locuitori. Dacă lucrezi 27 de ani în Poliție… Ce treabă are domnul Miruță cu treaba asta?”, a declarat Viorel Salvador Caragea.

Clotilde Armand i-a cerut demisia din partid

În 2020, Clotilde Armand scria un mesaj virulent pe Facebook la adresa fostului comandant. Armand îl numea pe Salvador Caragea „polițistul lui Ponta”. Atunci edilul Sectorului 1 al Capitalei, Armand a amintit de acuzațiile de hărțuire sexuală și trafic de influență pe numele polițistului.

„Eu n-am plecat din USR cu scandal. După ce am dorit să mă înscriu în partid, n-am apucat să plătesc cotizația; ca urmare a unor rele intenții, am plecat. Am candidat independent în 2017, am ieșit pe locul trei ca independent. Probabil că am deranjat-o pe doamna Armand”, a explicat Caragea plecarea din USR.

„În contextul articolelor de presă apărute astăzi, Radu Miruță, președintele USR Gorj, a avut în această după-amiază o discuție cu domnul Viorel Salvador Caragea în urma căreia, chiar dacă acuzele aduse nu au fost demonstrate, domnul Caragea a decis să își dea demisia din partid pentru a nu prejudicia imaginea USR”, anunța partidul în 2020, la o zi după înscrierea lui Salvador Caragea.

Despre plecarea din AUR: Simion a venit și a fugit prin bucătărie

Peste patru ani, cariera politică a lui Salvador Caragea urma să întâmpine o nouă aventură scurtă, dar intensă. Acesta s-a înscris în formațiunea condusă de George Simion, AUR, unde a rezistat doar câteva săptămâni.

„Caragea susține acum că era doar membru-simpatizant AUR. „Mi-am depus adeziunea la AUR la rugămintea să-i ajutăm cu organizarea la Gorj. Eram membru-simpatizant, am dorit să facem ceva. A fost un eveniment la Târgu Jiu. În secunda în care domnul Simion a venit, a urcat pe scenă și a fugit prin bucătărie, mi-am dat seama că nu am ce căuta pe acolo. Am participat doar la două evenimente”, susține acum fostul șef IPJ Gorj, conform G4Media.

