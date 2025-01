Ponta, candidat de profesie

După tatonări începute în urmă cu o lună, Victor Ponta revine cu declarații privind o posibilă candidatură la prezidențiale.

Ponta anunță voalat, la un post Tv, despre această intenție și spune că va face acest pas doar pentru un proiect în care crede.

”Politica este imprevizibila, nimic nu este sigur sau definitiv. Lucrurile se pot schimba rapid, mai ales in acest domeniu. Pe de alta parte, nu imi place sa fac declaratii pe care sa le regret mai tarziu”, a spus Ponta.

”Acum 10 ani, eram prea tanar si nepregatit. Cand ma uit in urma, imi dau seama ca am spus sau am facut lucruri pe care nu le-as repeta astazi. Daca voi candida, o voi face doar cand voi avea convingerea ca exista un proiect real si benefic pentru Romania. Nu cred ca pot face eu ceva singur”, a declarat Ponta la Romania TV.

Mi-au spus multi oameni: ‘Domnule, nu avem pe cine sa votam’. Eu cred ca de aceasta data vor exista candidati buni, iar procesul va fi diferit. Vreau sa am convingerea, fata de acum 10 ani, ca pot sa ajut intr-un proiect. Altfel nu candidez. Nu sunt candidat de profesie. Nu sunt candidat de profesie”, a mai spus Ponta.

Ponta se pozitioneaza deja pe curentul suveranist, unde se inghesuie Calin Georgescu, George Simion si Diana Sosoaca.

„Nu ne mai impartiti, daca votezi cu Georgescu inseamna ca esti anti european, ori asta nu e adevarat. Nu exista nici pleava societatii, nici platiti de rusi.

Eu i-am respectat pe toti care au votat cu Iohannis.

Eu cred ca ar trebui sa aiba voie sa candideze oricine indeplineste conditiile legale, daca nu exista o condamnare, nu ca zic eu despre cineva. Romanii vor vrea sa voteze, sa isi aleaga ei presedintele”, a subliniat Ponta.