Ponta, despre Crin Antonescu și votanții PSD

Victor Ponta spune că nu e certat cu Marcel Ciolacu, dar spune el PSD nu își poate trăda alegătorii cu viziuni de stânga.

”Nu am fost certat cu domnul Ciolacu niciodată, dar de exemplu, în 2017, am fost exclus din PSD pentru că am susținut că PSD nu trebuie să își dea jos propriul Guvern.

Atunci era guvernul Grindeanu și am avut dreptate. Acum, când spun că o categorie foarte importantă de votanți PSD și nu doar PSD, din clasa de mijloc nu poate fi abandonată, pentru că din păcate candidatura lui Crin Antonescu este practic un abandon a milioane de votanți, o să se dovedească din nou că am dreptate”, a spus Victor Ponta, la B1 TV.

Ce scria Antonescu despre Ponta după un anunț al acestuia pe FB privind participarea la investirea lui Donald Trump

„Altul stă după gard, prinde mingi de golf, le dă înapoi. Umple-n pahare, ce-o fi făcut pe acolo…foarte bine. Fiecare își petrece timpul liber cum vrea. Perfect, dar după aia vine în România și spune următorul lucru… Are o șepcuță pe cap, a uitat ce om era Biden acum patru ani și zice: Știți ce ne învață pe noi domnul Trump, cei din jurul lui? Noi trebuie să fim patrioți! Noi suntem sănătoși la cap? Deci asta discutăm noi? Suveranism în România? Suntem chiar caricaturi?”, a spus Crin Antonescu.