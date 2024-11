Victor Ponta declară, după rezultatele surprinzătoare din primul tur al alegerilor prezidențiale, că votanții i-au pedepsit pe toți cei asociati cu aroganta, indolenta si orbirea politica a lui Iohannis. Potrivit lui Ponta, trebuie să înțelegem dimensiunea cutremurului și că nimic nu va mai fi ca înainte.

„Romanii au votat ieri! Este un “potop” politic pe care votantii l-au trimis peste cei care au fost la Putere in ultimii ani. Toti cei care au fost asociati de catre oameni cu aroganta, indolenta si orbirea politica a lui Iohannis au fost aspru pedepsiti. Chiar daca nimeni nu intelege acum – toti trebuie sa acceptam ca poporul are intotdeauna dreptate! Duminica urmatoare oamenii sunt chemati din nou la vot pentru a-si alege Parlamentul ( si , indirect, Guvernul ) . Dupa care, pe 8 Decembrie, romanii vor alege un Presedinte dintre doi candidati care reprezinta lumi nu doar diferite, ci chiar total opuse ! Cei care vrem sa traim in continuare in Romania trebuie sa intelegem dimensiunea cutremurului – si ca nimic nu va mai fi ca inainte ! Trebuie sa reconstruim pe terenul deja parjolit prin votul de ieri – un vot care reflecta o nemulțumire gigantică pe care nimeni nu o poate ignora sau bagateliza! Romanii au fost crunt dezamăgiți- si furia lor a fost pe masura! Oamenii au nevoie de lideri, de “barbati politici” – si asteapta sa vada ca votul lor a fost auzit! Nu mai e timp de lamentari, cearta si acuze sterile ; in urmatoarele saptamani se decide cu adevarat soarta Tarii! Sa ne dea Dumnezeu mintea, puterea si curajul sa luam deciziile bune!”, a scris Victor Ponta, pe Facebook.