Popa Terheș se vrea papă

Trebuie să mă declar unul dintre cei împachetați de popa Terheș. L-am văzut de multe ori la tele, mi s-a părut interesant, mai ales că apărea mereu în sutană, l-am ascultat în ce zicea și mi s-a părut logic și coerent.

– Uite, dom’le, un preot care citește corect politica românească, am zis eu. O fi și din cauza vieții sale americane!

De cîte ori am dat de el la Antena 3 (popa Terheș fiind pentru o vreme un fel de „enoriaș” al lui Mihai Gâdea), l-am ascultat cu atenție. Cum să mă îndoiesc eu de un preot care slujește peste Ocean? Chiar credeam că acolo instituțiile funcționează (cel puțin acum două-trei decenii chiar funcționau!) și preotul n-ar fi putut învîrti pe sub anteriu prea multe păcate. Așa am crezut pînă cînd preotul Cristian-Vasile Terheș s-a dedat la politică și a devenit pentru mine doar „popa Terheș”.

Un fel de „popa Prichici” din politica zilelor noastre.

Zic popă, nu preot, pentru că popă era cel din I.L. Caragiale și cel din satul vecin care lua ce putea de la credincioși. Copil fiind, cînd ziceam despre preotul paroh de la biserica noastră că „a venit popa la biserică”, mă alegeam cu o observație. Nu „popă”, zi-i părinte sau preot! Dacă mai ziceam o dată „popă”, mama mă urechea, în ciuda faptului că și ea zicea despre un alt preot că „popa ăsta îi ca Dracu, că nu se mai satură!”.

Înțelegeți diferența? Popa era învîrtitul, nesătulul și păcătosul, în vreme ce preotul era părintele, era duhovnicul, era însoțitorul enoriașilor pe drumul credinței.

Popa Terheș este un învîrtit politic. Nu slujește decît la interesele sale. Zice frumos de țară și de popor, de dreptate și de trecut, de lege și de americani, dar le sucește pe toate ca să-i iasă lui bine. De la țărăniști s-a dus la PSD unde s-a apucat să-l tămîieze pe Liviu Dragnea, de la PSD a pus piciorul la televiziunile lui Dan Voiculescu și a sărit în Parlamentul European. Apoi tot el s-a folosit de fraierul de George Simion să mai prindă un mandat la Bruxelles și pe seama alianței cu AUR.

Și, acum, popa Terheș vrea la Cotroceni. Așa i-o fi șoptit lui Cel de Sus sau cineva mai de jos.

– Nu te lăsa! Bagă-te și tu!

Cînd beau bere și vorbesc despre politică, credincioșii zic:

– Încurcă-i, Drace!

Așa oportunist în sutană n-am mai văzut. Cică e conservator și nu mai vrea AUR. Are gașca lui și încearcă să mobilizeze suveraniștii în aceeași colibă.

Ce-a predicat popa Terheș în campania electorală pentru alegerile europarlamentare din iunie, cînd a mai scos un mandat de navetist la Bruxelles?

„Pe 9 iunie, dragi români, alegerea este foarte simplă: libertate sau tiranie, suveranitate sau vasalitate. În cei cinci ani de mandat pe care i-am dus spre final în Parlamentul European, am pledat din prima zi pentru mai multe drepturi și libertăți pentru români, pentru respectarea drepturilor și libertăților atât a românilor, cât și a europenilor.Și am susținut, promovat și apărat interesul României și suveranitatea națională a României. Am fost, din păcate, în acest mandat, singurul europarlamentar român care a făcut lucrul acesta pentru țară.

Aveți de făcut o alegere clară. Alegând candidații AUR pentru alegerile europarlamentare ne ajutați să fim mai mulți în Parlamentul European care să apere interesul României. O să mă întrebați câți?”

Și ce zice acum, la lansarea candidaturii sale pentru Cotroceni? Observați că popa Terheș e bun de gură și le zice frumos. Pune Biblia peste patrie și vrea putere politică. Leagă cele sfinte de cele românești și cere voturi.

”Se întreabă mulți și caută să explice de ce suntem în această situație, de ce milioane de români iau calea pribegiei? Răspunsul nu stă atât în chestiuni sociologice sau economice. Un răspuns pe care-l oferă Biblia în contextul actual e foarte simplu: ”Bate-voi păstorul și se va risipi turma”. Nu poți aduna oile și oile nu se adună pe sine. Oile au nevoie de conducător și oile au nevoie de păstor, un păstor care să știe unde să le conducă, de ce au nevoie oile respective, iar în momentul în care oile respective sunt sub atac să le protejeze” (preluare după G4Media).

În ce-l privește pe popa Terheș, m-am lămurit. Mai am doar o curiozitate. Biserica înființată de el în SUA a fost închisă sau a vîndut-o?

Sau mai există și a mutat-o la Bruxelles sau prin altă parte?