Poze de colecție. Ce-a vorbit Nicușor Dan cu Keir Starmer

Președintele Nicușor Dan a avut o întâlnire bilaterală cu prim-ministrul britanic Keir Starmer miercuri dimineață, în marja Summit-ului NATO.

Nicușor Dan a participat la întâlnire alături întreaga delegație a României, din care au făcut parte consilierul pentru apărare și siguranță națională, Cristian Diaconescu, noii miniștri de externe și al apărării, Oana Țoiu și Ionuț Moșteanu, precum și ambasadorul României la NATO, Dan Neculăescu. Astfel de întâlniri sunt o obisnuință la summit-ul NATO.

”O plăcere să-l întâlnesc pe prim-ministrul @Keir_Starmer pe marginea summitului NATO. Am discutat despre relația apropiată dintre România și Regatul Unit, ca parteneri strategici și aliați. Ne vom continua cooperarea în materie de securitate și apărare, ca și coordonarea strânsă în privința amenințărilor hibride și cibernetice, cu un accent particular pe regiunea Mării Negre”, a postat Nicușor Dan pe rețeaua X.

Nicușor Dan va avea miercuri o întâlnire bilaterală și cu președintele ceh Petr Pavel, pe marginea summitului NATO, conform unor surse citate de Agerpres.

A pleasure to meet Prime Minister @Keir_Starmer on the margins of the #NATOSummit. We discussed the close relationship between Romania and the UK as Strategic Partners and Allies. We will continue our strong security & defence cooperation, along with a close coordination on… pic.twitter.com/Y9AyKAVE1Y

— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) June 25, 2025