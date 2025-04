Prafurile din Programul lui Crin Antonescu

În fața unei asistențe plină de morgă (pe post de garanți politici ai candidatului), Crin Antonescu și-a lansat Programul prezidențial intitulat ”România, înainte!”. El conține o proiecție politică conturată de un om care n-a performat în nimic, dar care a strălucit doar printr-un liru-liru politic frumos intonat și cadențat, rostit în fața aplaudacilor, a camerelor de luat vederi și a microfoanelor. Lansarea Programului susținut de Coaliția „beton” a celor trei partide care își zic „pro-europene” (PSD, PNL, UDMR) a trecut neobservată, în ciuda formei sale literare îngrijite și televizate.

Culmea, programul este plin de noutăți. „Opera” lui Crin Antonescu se screme să fie plină de idei care să surprindă, să înflăcăreze, chiar să acopere crima politică din anularea alegerilor din decembrie 2024. El se vrea omul cu „mize mari” (nu cu mize mici, cum a trăit pînă acum) și scoate mai mulți iepuri și porumbei din pălărie. Cică va reconsidera încrederea în stat. Cum?

”Voi crea Platforma Națională pentru Eficiența Statului – care va aduce împreună instituțiile relevante – Curtea de Conturi, Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP), Institutul Național de Statistică (INS), Consiliul Concurenței, Autoritatea pentru Digitalizarea României – cu mediul academic, societatea civilă și experți internaționali”.

Va scoate și un alt porumbel la fel de chinuit, numit Centrul de Analiză Strategică. Crin Antonescu vrea lîngă el un centru care să explice ce se întîmplă în țară și în străinătate și care să-i sugereze ce decizie să ia sau măcar ce să declare în fața ziariștilor.

„Aici se va analiza România în timp real, dar și evenimentele care modelează lumea, pentru a orienta decizia prezidențială într-un cadru logic, bine informat. „Centrul pentru Gândire Strategică” va avea un statut consultativ și va fi finanțat din bugetul Administrației Prezidențiale”.

După zece ani de companion al nevestei, Crin Antonescu visează să se întoarcă glorios la Bruxelles și să le țină discursuri în franceza lui fonfăită de clasa a V-a tuturor celor care nu i-au dat bună ziua sau l-au întrebat dacă este bodiguardul doamnei comisar european. Deși n-a fost în viața lui un interlocutor credibil la nivel înalt (nu vorbește nici o limbă), el ne promite că va schimba percepția României la Bruxelles.

„Deși am aderat în 2007, nu am internalizat pe deplin statutul de membru al Uniunii Europene, cu drepturile, oportunitățile și marjele de acțiune pe care acesta ni-l conferă. Am fost o voce care mai mult ascultă, dar nu se implică activ în dezbaterea europeană, deși are argumente solide în acest sens. Vă propun să depășim această paradigmă.

România trebuie să devină un pol de gândire strategică prin mandate fundamentate pe realități economice și, totodată, un factor relevant în jocul european prin alianțe cu state membre cu interese similare”.

Mai mult, în programul său diluat și parfumat, Crin Antonescu ne anunță că va susține un nou model economic. O să-l coordoneze tocmai el, cel care, în afară de cîștigat la poker, n-a lucrat niciodată în economie și n-a cîștigat decît din indemnizații de parlamentar, de ministru, de președinte de partid. Absolventul de istorie o zice frumos că oricum n-o verifică nici Dracu.

„Nu ne mai permitem să fim doar o piață de consum sau o zonă de asamblare. E timpul să construim un nou model economic, bazat pe valoare adăugată și pe avantajele noastre competitive”.

Știți cum se vor traduce toate acestea în viața noastră? Și cum le vom verifica?

În nici un fel!

Cînd Ilie Bolojan a zis că ”am încredere în Crin Antonescu că va duce România înainte” și-a pierdut și el cel puțin jumătate din încrederea pe care o mai avea.