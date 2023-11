FDGR-ul lui Iohannis, înfrânt în instanță de cotidianul

Cotidianul.ro a avut dreptate. Lupta dusă în justiție de Cornel Nistorescu pentru a dovedi că articolele scrise pentru cititorii noștri pe subiectul FDGR sunt reale s-a terminat. Procesul deschis de Forumul Democrat al Germanilor din România (FDGR) contra cotidianul.ro pe motiv de încălcarea dreptului la propria imagine s-a terminat în defavoarea reclamantului. Este pentru prima dată când un judecător ia o astfel de decizie în acest caz. Și este pentru prima dată, dar capital, când FDGR pierde pe acest subiect.

Lupta in instanță a început după ce istoricul Ion Scurtu, Cornel Nistorescu, Radu Golban, Silviu Mănăstire și alții au scris sau au prezentat emisiuni care au avut ca subiect legătura dintre Forumul Democrat al Germanilor din România (FDGR) condus o vreme de actualul președinte al României, Klaus Iohannis, și Grupul Etnic German, o organizație nazistă din timpul celui de Al Doilea Război Mondial.

Părțile din proces au fost FDGR (Recurent Reclamant) și GOLBAN RADU EUGEN, NISTORESCU CORNEL și MĂNĂSTIRE SILVIU Intimați Pârâți.

Dintre cei trei intimați pârâți, doar Cornel Nistorescu, directorul cotidianul, a rămas să continue lupta în justiție.

Radu Golban a depus recurs mai târziu decât termenul legal, iar Silviu Mănăstire a ieșit din cauză.

Procesul a durat nu mai putin de patru ani, întârzieri cauzate de greve sau de proteste din justiție sau de pandemie, dar și de câteva răsturnări de situație. Numeroasele ședințe de judecată au avut ca soluții: amânări, stări de urgență (!), schimbat în parte etc.

În 2020, Cornel Nistorescu și Radu Golban au fost obligați să plătească daune morale FDGR de câte 25.000 de lei, fiecare, după seria de articole în care ar fi calomniat organizația.

”Tribunalul Bucureşti, în calitate de instanţă de apel, a hotărât în 11 iunie obligarea pârâților Cornel NISTORESCU şi Radu GOLBAN la repararea prejudiciului de imagine cauzat Forumului Democrat al Germanilor din România prin articole de presă denigratoare, respectiv la publicarea în ziarul Cotidianul, pe cheltuială proprie, pe prima pagină, în trei numere consecutive, a dispozitivului hotărârii judecătoreşti, cu aceleaşi caractere utilizate pentru prima pagină în ediţia din data de 15.02.2017, dată când au apărut articolele prejudiciatoare. Nistorescu şi Golban urmează de asemenea să plătească fiecare către FDGR suma de 25.000 lei cu titlu de daune morale, la care se adaugă cheltuielile de judecată, constând în taxă judiciară de timbru şi onorariu de avocat”, se arată în sentință.

FDGR afirma atunci printr-un comunicat de presă:

Cei doi jurnaliști ”acreditau ideile neadevărate că FDGR este continuatorul ideologic al organizaţiei naziste din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Grupul Etnic German, beneficiind în această calitate şi în urma unui proces ilegal de retrocedare de bunuri în valoare de miliarde de euro. În urma acestor retrocedări ilegale, statul român ar plăti la acest moment chirii exorbitante pentru ca instituţii ale sale să funcţioneze în imobilele retrocedate”

Cei doi jurnaliști nu s-au lăsat și au încercat să-și dovedească nevinovăția. La trei ani și câteva luni de la decizia din 2020, Curtea de Apel a stabilit astăzi:

Culmea, tot pentru că a scris despre acest subiect, reputatul istoric român Ioan Scurtu a fost târât prin tribunale, la 76 de ani, pentru că și-a exprimat public opiniile la care a ajuns în urma studiilor sale. În fapt, Forumul Democrat al Germanilor din România, al cărui preşedinte a fost Klaus Iohannis, se simte lezat de realitatea istorică și-l acuză pe Scurtu că i-ar fi stricat imaginea, scria cotidianul.ro în 2017.

Articolul incriminat este „Schimbarea la față a Grupului Etnic German“, publicat de Cotidianul pe 15 februarie, iar FDGR vrea daune morale de 75.000 lei, deoarece pârâtul ar fi folosit cu „rea-credință dreptul la liberă exprimare“ și ar fi mințit în legătură cu trecutul Grupului Etnic German, al cărui continuator este, imobiliar cel puțin, FDGR. În fapt, articolul profesorului universitar doctor Ioan Scurtu pleacă de la analiza unor documente din anii ‚40 care au dus la constituirea GEG și care arată legăturile unora dintre membrii acestei organizații cu Partidul Muncitoresc Național Socialist și cu Germania lui Hitler.

IOAN SCURTU VS FDGR

Sentinta Judecatoriei Sectorului 6 prin care istoricul Ioan Scurtu a fost obligat sa plateasca daune morale de 6.000 de lei catre Forumul Democrat al Germanilor din Romania: „Paratul a afirmat ca entitatea reclamanta apara valori straine unei societati democratice, respectiv principii fasciste… A acreditat ideea ca hotararea care sta la baza retrocedarii bunurilor catre reclamant nu ar fi una legala pronuntata de un judecator impartial, ci de unul influentat politic”

Prin Sentinta civila nr. 10451 din 15 decembrie 2017, pronuntata in dosarul nr. 9871/303/2017, Judecatoria Sectorului 6 l-a obligat pe istoricul Ioan Scurtu la plata unor daune morale in suma de 6.000 de lei catre Forumul Democrat al Germanilor din Romania pentru articolul „Schimbarea la fata a Grupului Etnic German din Romania”, publicat in ziarul Cotidianul si pe pagina de Internet www.cotidianul.ro, privind legatura dintre GEG si Forumul Democrat al Germanilor din Romania (FDGR).

Sentinta civila nr. 10451/15.12.2017. Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti

Obiectul dosarului: actiune in constatare

Judecator: Vlad Ionut Severincu

Minuta Judecatoriei Sectorului 6:

„Admite in parte cererea formulata de reclamantul Forumul Democrat al Germanilor din Romania, cu sediul in judetul Sibiu, (…) in contradictoriu cu paratul Scurtu Ioan, cu domiciliul in Bucuresti, sect. 6, (…). Constata incalcarea de catre parat a drepturilor nepatrimoniale ale reclamantului la imagine si prestigiu, prin formularea, acreditarea si raspandirea in mass-media a unor afirmatii si acuzatii denigratoare/defaimatoare prin publicarea articolului ‘Schimbarea la fata a Grupului Etnic German din Romania’ in ziarul Cotidianul din 15.02.2017 si pe blogul personal al paratului http://ioanscurtu.ro/schimbarea-la-fata-a-grupului-etnic-german-din-Romania/. Obliga paratul la incetarea incalcarilor drepturilor nepatrimoniale anterior aratate ale reclamantului. Obliga paratul sa indeparteze din mediul virtual, respectiv de pe blogul sau, articolul ‘Schimbarea la fata a Grupului Etnic German din Romania’ si interzice pe viitor paratului sa faca afirmatii care aduc atingere drepturilor nepatrimoniale anterior aratate ale reclamantului. Obliga paratul sa publice in ziarul Cotidianul, pe cheltuiala paratului, intr-un singur numar, dispozitivul acestei hotarari. Obliga paratul sa plateasca reclamantului suma de 6000 lei cu titlu de daune morale. Cu drept de a formula cerere de apel, care se depune la Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti in termen de 30 de zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, astazi, 15.12.2017”.

Chiar daca sentinta dată astăzi de Curtea de Apel București e definitivă și dovedește justețea faptelor scrise în cotidianul.ro, subiectul FDGR REZISTĂ. El nu poate fi ignorat, așa că vă reamintim câteva aspecte:

Prin Sentința civilă nr 2790/2007 a Judecătoriei Sibiu, Forumul Democrat al Germanilor din Sibiu a fost declarat succesorul de drept al fostei organizații hitleriste Grupul Etnic German, devenind proprietarul bunurilor deținute de acesta pe raza municipiului. Acțiunea în instanță a fost depusă de șeful pe Sibiu al FDRG (Klaus Iohannis fiind președintele pe țară al FDGR) împotriva Primăriei Sibiu, condusă de primarul Klaus Iohannis. FDGR a solicitat instanței, citez, „să constataţi calitatea de succesor în drepturi al organizaţiei noastre faţă de Grupul Etnic German (Deutsche Volksgruppe)”. Iar instanța sibiană a consfințit acest lucru: „Întrucât, prin statutul său, Forumul Democrat al Germanilor din Sibiu s-a declarat continuatorul tuturor persoanelor juridice fără scop patrimonial ce au aparținut minorității germane, rezultă că este și continuatorul Grupului Etnic German”, se arată în sentință. Acest verdict a deschis calea unui matrapazlâc imobiliar prin care FDGR a intrat în posesia unei importante averi ce aparținuse GEG.