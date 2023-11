Beatles face istorie cu ajutorul Inteligenței Artificiale (VIDEO)

The Beatles au ajuns pe primul loc în topul single-urilor din Marea Britanie, la 54 de ani de la ultimul lor Number One.

Now And Then, un cântec bazat pe un demo al lui John Lennon de la sfârșitul anilor 1970, a fost finalizat la începutul acestui an de către cei doi membri supraviețuitori ai grupului și cu ajutorul tehnologiei AI pentru a restabili vocea lui Lennon.

Acesta a ajuns în vârf după ce a fost lansat în urmă cu doar opt zile.

Legendele din Liverpool au ajuns ultima dată la numărul unu cu The Ballad of John and Yoko în 1969.

Nicio altă formație din istoria muzicii britanice nu a avut o pauză atât de lungă între două topuri.