Piedone, barosanul din puşcărie: „Punea manele tare, bătea cu furculiţele în gratii”

Dorin Iacob, candidat al partidului Alternativa Dreaptă la Primăria Capitalei, a prezentat, la Realitatea Plus, detalii uimitoare despre comportamentul pe care l-ar fi avut contracandidatul său Cristian Popescu Piedone cât timp acesta a stat în spatele gratiilor. „Dati-mi voie sa va relatez ceva . Ce s-a intamplat cu domnul Piedone dupa ce a fost condamnat pana cand a reaparut eliberat. Cum spun fostii colegi ai domniei sale, in mod evident a fost extras, asta e expresia din penitenciare.

Ceea ce va prezint acum am verificat si m-am convins ca asa este. mi-a relatat prima data cineva, dupa care am verificat: Avea un comportament in puscarie pe care vi-l prezint: Facea tot timpul galagie, batea cu furculitele in gratii, facea show ”Vine mancarea”. Punea manele foarte tare, fara sa-l deranjeze nimeni.

Dadea telefoane, și in mod demostrativ demonstra celor de acolo cum conduce el primaria: Cine cu cine sa voteze, la cine sa apeleze ca sa obtina un vot. Deci el isi dirija lucrurile din primarie. Nu era deloc agreat si agreabil si avea un comportament ca el este al cuiva și ca el face ce vrea. Dar vadit. Si sa stiti ca era intr-o sectie speciala cu protejati.

Mai departe, demostra ca el dirija hotararile de consiliu si ce trebuie sa faca. Conducea primaria de acolo, dar o facea demonstrativ, sa se auda, nu numai ca dadea manelele tare. Sa arate cat e de smecher si ce face. Pentru ca asta e omul, de asta si-a luat si nume de scena.

Mergea foarte des in permisii si apoi el a iesit foarte mult, fara sa stie ca va fi eliberat vreodata, a iesit foarte mult la munca libera. Venea fiul sau, il lua dimineata si il aducea seara. Probabil conducea si mai bine primaria.

Toata lumea de acolo, cand a auzit de plecarea lui a zis „domnul acesta a fost extras”. Ceea ce va relatez sunt fapte. Stiu si cei de acolo, stiu si oamenii din penitenciar, mi s-a confirmat si personalul de acolo despre acest comportament al lui, si de oameni de acolo, si de oameni care au fost in vizita. Nimeni nu facea show-ul asta.

Ideea de extras este aceea ca a fost protejat și folosit mai departe. Tocmai de aceea a avut un regim din asta. El a stiut. Comportamentul asta ne spune foarte multe lucruri. Cine are puterea de a face aceasta in statul roman? Se vede bine ce rol are in toata povestea”, a spus Dorin Iacob, garantat pentru aceste informatii.