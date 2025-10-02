Pregătirea populaţiei pentru apărare. Guvernul a aprobat proiectul de lege

A fost aprobat proiectul de lege privind pregătirea populaţiei pentru apărare care introduce conceptul de militar voluntar în termen.

Potrivit ministrului Apărării, Ionuţ Moşteanu, tinerii cu vârste curpinse între 18 şi 35 de ani vor face un stagiu militar voluntar.

Aceștia se vor pregăti cu armamentul Armatei Române şi vor rămâne în rezerva operaţională a Armatei, urmând să primească după stagiul de 4 luni de zile 3 salarii medii.

Ministrul a mai spus că 350.000 de soldaţi trec din rezervă în retragere şi este nevoie să întinerim rezerva Armatei.

”Astăzi am aprobat în şedinţa de guvern cele două proiecte care au reluat parcursul de avizare interministerial odată cu schimbarea guvernului. Sunt nişte proiecte de care se vorbeşte mai bine de doi ani de zile, nişte proiecte la care s-a lucrat mult între instituţiile care au responsabilităţi în area apărării naţionale, în sistemul naţional de siguranţă şi în sistemul naţional de apărare”, a anunţat ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, după şedinţa de Guvern, potrivit News.ro.

Ambele proiecte vor merge către Parlament, a spus Ionuţ Moşteanu.

Proiect pentru apărare este coiniţiat de Ministerul Apărării şi de Ministerul de Interne, 10 instituţii fiind avizatoare. Săptămâna trecut au primit şi avizul CSAT.

”Proiectul legii apărării naționale e o necesitate a Armatei Române, a sistemului național de apărare, pentru că Legea apărării naționale este o lege din ’94, Legea 45 din ’94, de atunci s-au schimbat foarte multe cu România, s-au schimbat niște lucruri în bine, de atunci am devenit membri NATO, am devenit membri UE. Subsecvent, apoi, s-au modificat diverse proiecte și diverse legi, însă era nevoie de o lege nouă care să cuprindă toate aceste modificări într-un concept unitar. Asta s-a întâmplat acum, avem această lege în care sunt șase inițiatori, șase instituții inițiatoare și șase instituții avizatoare. (…) Pe scurt, legea definește în mod cuprinzător apărarea națională, stabilește rolul Ministerului Apărării Naționale de integrare și conducere într-o concepție unitară a acțiunii tuturor forțelor participante la apărarea țării, conform planurilor în vigoare, statuează principiul conducerii unice, interinstituțional, la nivel strategic, pe stările constituționale – MAI, în starea de urgență, MApN, în starea de asediu, agresiune armată, mobilizare, război„, a declarat Moșteanu, într-o conferință de presă, la Palatul Victoria.