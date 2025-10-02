Pregătirea populaţiei pentru apărare. Guvernul a aprobat proiectul de lege

A fost aprobat proiectul de lege privind pregătirea populaţiei pentru apărare care introduce conceptul de militar voluntar în termen.
Potrivit ministrului Apărării, Ionuţ Moşteanu, tinerii cu vârste curpinse între 18 şi 35 de ani vor face un stagiu militar voluntar.
Aceștia se vor pregăti cu armamentul Armatei Române şi vor rămâne în rezerva operaţională a Armatei, urmând să primească după stagiul de 4 luni de zile 3 salarii medii.
Ministrul a mai spus că 350.000 de soldaţi trec din rezervă în retragere şi este nevoie să întinerim rezerva Armatei.
”Astăzi am aprobat în şedinţa de guvern cele două proiecte care au reluat parcursul de avizare interministerial odată cu schimbarea guvernului. Sunt nişte proiecte de care se vorbeşte mai bine de doi ani de zile, nişte proiecte la care s-a lucrat mult între instituţiile care au responsabilităţi în area apărării naţionale, în sistemul naţional de siguranţă şi în sistemul naţional de apărare”, a anunţat ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, după şedinţa de Guvern, potrivit News.ro.
Ambele proiecte vor merge către Parlament, a spus Ionuţ Moşteanu.
Proiect pentru apărare este coiniţiat de Ministerul Apărării şi de Ministerul de Interne, 10 instituţii fiind avizatoare. Săptămâna trecut au primit şi avizul CSAT.
”Proiectul legii apărării naționale e o necesitate a Armatei Române, a sistemului național de apărare, pentru că Legea apărării naționale este o lege din ’94, Legea 45 din ’94, de atunci s-au schimbat foarte multe cu România, s-au schimbat niște lucruri în bine, de atunci am devenit membri NATO, am devenit membri UE. Subsecvent, apoi, s-au modificat diverse proiecte și diverse legi, însă era nevoie de o lege nouă care să cuprindă toate aceste modificări într-un concept unitar. Asta s-a întâmplat acum, avem această lege în care sunt șase inițiatori, șase instituții inițiatoare și șase instituții avizatoare. (…) Pe scurt, legea definește în mod cuprinzător apărarea națională, stabilește rolul Ministerului Apărării Naționale de integrare și conducere într-o concepție unitară a acțiunii tuturor forțelor participante la apărarea țării, conform planurilor în vigoare, statuează principiul conducerii unice, interinstituțional, la nivel strategic, pe stările constituționale – MAI, în starea de urgență, MApN, în starea de asediu, agresiune armată, mobilizare, război„, a declarat Moșteanu, într-o conferință de presă, la Palatul Victoria.
Astept cu nerabdare sa fac ceva transee in fata palatului lui Videanu de la Snagov sa ma lupt cu rusii sa-i apar casa in timp ce dansul cu fiul, fiica, sotia se odihnesc la soare prin Monte Carlo, Dubai, etc.In timp ce toti ce au jefuit tara vor fi fost de mult zburati cu beizadele cu tot prin lume, noi vom sta drepti ca stejarii sa le aparam averea dobandita prin jaful resurselor tarii.
JOS CENZURA !!!
N-ar fi mai bine sa construim bomba atomica? Se pare ca NATO nu mai are niciuna si d-aia e speriat de Rusia. Noi daca facem bomba atomica ( ca nu mai e asa de greu) sigur nu ne mai ataca nimeni!
@ S-a anunțat că vin hoți , or fi fermentații de la vin și boască ? Multe armatele au fost constituite în scop de jaf și cuceriri, sunt doritori ai speciei de obținere de foloase necuvenite ?
Frate român, 3.000 lei primeau militarii care au fost în Afganistan cu câțiva ani în urmă și viața în România era tot mizerabilă că acum. De ce voluntar pe promisiuni, inițial binișor apoi așteaptă bade la sfântul așteaptă! Legislația se schimba nonstop și, parcă aud că sunt păgubiți voluntarii. Sincer, pute a ceva mai mult decât voluntariat după agățare.
Parinti de baieti, ar cam fi timpul sa va evacuati din lagar, regimul hibrid trece rapid de la „voluntar” la „obligatoriu”
@nielsen – eu citisem ca ii platesc anual, 3 salarii medii… altfel trebuie sa fie de-a dreptul cretini sa devina rezervisti „pe viata” doar pentru 4 luni de antrenament si 3000 de euro platiti o singura data. Nu stiu ce solde vorbesti tu acolo, eu unul cunosc 2 colonei care au pensii peste 10k de ron lunar, unu a fost la UMul de Transmisiuni si amandoi sunt pensionati dinainte de 2015. Nu ai cum sa gasesti 350k de imbecili care sa semneze ca vor sa fie carne de tun pe viata, pentru 3000 de euro… stiu ca tzara e plina de cretini, dar nici chiar atat de multi
Hai bă , nicușoriștilor , gata , hai cu copii voștri la armată , e nevoie de carne de tun .
@Ghro: Plata va fi doar o singura data, nu anual, ca nu sunt prosti aia de la Directia Financiara a MApN. Oare de ce crezi ca sunt atat de discrepante pensiile militarilor si nici nu doresc sa le rezolve? Activii, cand vor iesi la pensie (in rezerva,mai corect spus) vor avea pensiile inghetate, fara a fi actualizate cu soldele de grad si functie ale activilor. Vor beneficia, daca guvernul doreste, doar de indexarea pensiilor cu rata inflatiei. Acum, cei activi, se bucura, insa dupa trecerea in rezerva si a unor ani, vor constata ca nu li se vor actualiza soldele de grad si functie.
P.S. Un colonel in rezerva, pensionat inainte de 2017, are solda de grad de aprox. 500 lei, impozabili. Un alt colonel, pensionat in 2024, are solda de grad de aprox. 3.000 lei, impozabili. Sunt foarte multi activi ce parasesc sistemul datorita acestei nepredictibilitati.
Adica va „pregatesc” 4 luni de zile… dupa care sunteti luati in evidentza pe post de carne de tun timp de 20-30 de ani? in care o sa va plateasca mai putin de 3000E pe an, nici macar o chirie pe luna, poate ratele la un Logan. Cand va duceti sa semnati sa cautati articolul din contract care specifica UNDE o sa „aparati” colonia? nu cred ca o sa fie scris nicaieri negru/alb strict in interiorul granitelor
E nevoie de carne de tun, hai baieti!