Presiuni din interiorul partidului asupra Dianei Buzoianu: Barajul Mihăileni trebuie finalizat

„USR Hunedoara susține finalizarea barajului Mihăileni, un obiectiv important pentru siguranța și dezvoltarea zonei, în condiții de legalitate și transparență. (…) Singura soluție este autorizarea barajului în baza cerințelor legislative actuale, astfel încât această construcție să fie legală, durabilă și corect executată, în interesul și folosul comunităților din regiune”, a anunțat filiala într-un comunicat postat pe rețelele de socializare, care i se adresează ministrei Diana Buzoianu.

„USR Hunedoara susține luarea măsurilor responsabile de către Ministerul Mediului și autoritățile din subordine pentru a fi finalizat, cu respectarea legislației, barajul Mihăileni care este un proiect de interes național. Decizia definitivă recentă a instaței, cu privire la barajul Mihăileni, arată cum superficialitatea în documente oficiale, atunci când se pornesc lucrările, poate duce la vulnerabilizarea lucrărilor peste ani de zile. Aceste lucruri pot fi îndreptate doar cu o politică responsabilă pe viitor”, elaborează aceștia.

Organizația a explicat faptul că procedura pentru obținerea unei noi autorizații a fost pornită. Totodată, filiala îmbracă presiunea la adresa minstrei printr-un șir de laude la adresa acesteia.

Presiuni îndulcite cu laude

„Pe viitor, responsabilitatea instituțională față de aceste proiecte de importanță națională poate fi demonstrată prin urmarea tuturor procedurilor legale fără a fi vulnerabilizare acestor proiecte prin autorizații superficiale. Tocmai în acest context devine cu atât mai important faptul că de la preluarea mandatului, Diana Buzoianu a adus la Ministerul Mediului un standard clar de corectitudine, legalitate și respect pentru statul de drept. Instituția funcționează astăzi pe principiul că legea trebuie aplicată fără excepții și fără intervenții politice, fapt care dă și o putere mai mare în instanță a autorizațiilor emise.”

Deputata USR de Hunedoara, Pollyana Hangan, are un mesaj similar, în care subliniază consecințele politizării subiectului.

„Am deplină încredere în ministra Diana Buzoianu că va asigura, la nivelul Ministerului Mediului, cadrul instituțional necesar pentru ca procedura de autorizare să fie reluată rapid și în deplină legalitate. Comunitățile din zonă au nevoie de acest proiect, dar el trebuie finalizat în acord cu legislația actuală pentru a nu mai fi blocată în instanță ani de zile mai târziu. Politizarea unui subiect atât de important nu ajută pe nimeni, ci, dimpotrivă, creează confuzie și nesiguranță pentru oamenii care așteaptă soluții concrete.”

Lucrările la barajul Mihăileni au fost stopate definitiv de Curtea de Apel din Cluj-Napoca, în urma unei plângeri făcute de un ONG. Construcția barajului, pornită în 1987, era aproape de finalizare.