Prezentatoare TV din România: ”Am mâncat carne de șarpe”

Te pui cu gusturile omului?! Prezentatoarea Irina Fodor a povestit pentru Viva că a mâncat carne de șarpe peste hotare și alte preparate… neobișnuite.

”Da. Am mâncat (carne de șarpe – nr.) . Eu sunt foarte curioasă atunci când vine vorba de gusturi. Și nu mă sperie aproape nimic. Nu contează ce este în farfurie. Dacă nu am mai mâncat, cu siguranță sunt curioasă să iau măcar o furculiță, ca să-mi satisfac curiozitatea. Și îmi rămăsese în cap că în Vietnam se consumă carne de șarpe. Și, deși am stat mult timp acolo, nu am găsit în niciun restaurant. Și mă tot văicăream colegilor că aș vrea să încerc, și în final au găsit la un localnic. Mi-au adus într-o casoletă, la pachet”, a povestit ea.

”(,,,) a fost interesant. O combinație de pui și iarbă verde. Era un miros de iarbă cosită, verde. Ceva din mirosul acela și ceva din aroma de pui, așa mi s-a părut mie că ar fi. Deci, nimic grețos, nimic care să te facă să arunci casoleta. Dacă nu mi-ar fi zis că este carne de șarpe nu aș fi bănuit neapărat. Aș fi zis că este un curcan sau pui mai făcut. Pentru că avea o structură mai fermă, mai ațos, a mai precizat vedeta.

Dar asta nu este tot. Ea spune ca mâncat și lăcuste și greieri.

”Dar eu încerc de toate pe unde merg. Am mâncat și lăcuste și greieri, tot felul de gândăcei și insecte. Mănânc toate prostiile. Nu sunt rele. Dar nici nu e ca și când mă așez la film și îmi iau o pungă cu gândaci în loc de floricele dar am vrut să știu. Dacă tot trăiesc pe pământul acesta, vreau să încerc de toate”, a mai afirmat Irina Fodor.