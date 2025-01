Prințul Harry a obținut scuze și bani

Prințul Harry a ajuns la un acord financiar cu proprietarul tabloidului The Sun, punând astfel capăt procesului pe care l-a intentat grupului media deținut de magnatul Rupert Murdoch, a anunțat miercuri David Sherborne, avocatul fiului cel mic al regelui Charles al III-lea.

Acest acord de ultim moment le permite prințului Harry și grupului News Group Newspapers (NGN), proprietarul tabloidului The Sun și al fostei publicații News of the World, să evite un proces, care ar fi trebuit inițial să înceapă marți și să dureze mai multe săptămâni.

Prințul Harry a acuzat tabloidele britanice că au recurs, în special prin intermediul unor detectivi privați, la procedee ilegale pentru a obține informații destinate scrierii unor articole despre el în urmă cu peste un deceniu.

”Am plăcerea să anunț Curtea că părțile au ajuns la un acord”, a declarat avocatul prințului britanic, miercuri dimineață, în fața Înaltei Curți din Londra.

Grupul NGN i-a cerut scuze prințului Harry pentru ”piraterie telefonică, supraveghere și utilizare abuzivă a informațiilor private de către jurnaliști și detectivi privați” care lucrau pentru News of the World, un tabloid care a fost închis în 2011, și îi va plăti ”daune substanțiale”, a continuat avocatul.

În ceea ce privește tabloidul The Sun, grupul media a prezentat scuze pentru ”grava intruziune” a tabloidului menționat, între 1996 și 2011, în viața privată a prințului Harry, ”inclusiv în timpul unor incidente asociate cu activități ilegale desfășurate de detectivi privați”.

Grupul de presă i-a prezentat de asemenea scuze prințului Harry pentru ”impactul pe care l-au avut asupra lui vasta acoperire mediatică și intruziunea serioasă în viața lui privată, precum și în viața Dianei, fosta prințesă de Wales, mama lui decedată, în special în anii tinereții sale”.

Prințul Harry, în vârstă de 40 de ani, s-a angajat într-o veritabilă bătălie judiciară împotriva influentei prese tabloide din Regatul Unit.

El a considerat întotdeauna că paparazii sunt vinovați de moartea mamei sale, prințesa Diana, decedată în urma unui accident rutier petrecut la Paris în 1997.

Prințul Harry a înregistrat în 2023 o victorie majoră în instanță împotriva presei tabloide după ce a obținut condamnarea editorului tabloidului Daily Mirror pentru articole bazate pe informații obținute prin piratarea mesageriilor telefonice.

În 2023, el a depus mărturie împotriva editorului tabloidului Daily Mirror (grupul MGN), devenind primul membru al familiei regale care a depus mărturie într-un proces în peste 100 de ani.

Prințul Harry, care deține titlul de duce de Sussex și care s-a retras din rândul membrilor activi ai familiei regale britanice, locuiește de mai mulți ani în California alături de soția lui, Meghan, și de cei doi copii ai lor.