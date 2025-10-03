Diana Șoșoacă îl provoacă pe procurorul general al României, Alex Florența, la o dezbatere televizată.
Pe data de 5 octombrie, de la ora 20.00, discuția fără perdea. „Aveți termen până duminică”, arată europarlamentarul.
”Invitație către procurorul general al României
Având în vedere faptul că vă place să vă televizați, obicei prin care ne amintiți cum se făcea actul de justiție pe vremea lui Traian Băsescu, eu, europarlamentarul Diana Iovanovici-Șoșoacă, vă invit la – DIS TV – departamentul de informații secrete Diana Iovanovici-Șoșoacă, pentru a realiza o emisiune 1 la 1 pe baza legilor cu privire la xenofobie, antisemitism, fascism și negarea holocaustului.
Conform articolului 4, alin. 3 al legii-rădacină OUG 31/2002, care se regăsește în articolul 5, alin. 3 al legii 157/2018, fapta nu constituie infracțiune dacă este săvârșită în interesul artei sau științei, cercetării ori educației sau în scopul dezbaterii unor aspecte de interes public. Poporul român are dreptul să cunoască adevărul, iar dacă v-a plăcut să divulgați la televizor informații din dosarul meu (act infracțional pentru care veți plăti), vă invit acum să avem o discuție fără perdea cu acordul meu.
Aveți termen până duminică 05.10.2025, la 20:00, să dați curs invitației sau să arătați, prin refuzul dumneavoastră, că vă temeți de o femeie și că vă poziționați împotriva democrației, respingând liberul schimb de idei. Vă voi trimite link-ul pe email-ul parchetului pentru a intra în direct la emisiune. Moderatorii vor fi Miron Manega, ispravnicul de concept al revistei Ceritudinea și conferențiarul universitar și doctor în drept constituțional, Alexandru Amititeloaie.”, scrie Diana Șoșoacă.
Diana Șoșoacă este acuzată de propagandă legionară, cultul criminalilor de război și alte infracțiuni cu violență. Parchetul General a cerut ridicarea imunității Dianei Șoșoacă, fiind citată în calitate de suspect
@ Miorita ai coborit la ses? Ce ti-e cu transhumanta asta….
Cu siguranta ca domnul asta Florenta nu va venii, pt. ca stie foarte bine ca in fata doamnei Sosoaca, nu are nici-o sansa de reusita .
Nimeni nu ar reusi sa aiba o discutie civilizata cu Soso pentru ca o discutie civilizata implica replici rationale.
Poate va amintiti cum i-a izgonit pe jandarmii veniti sa-i inmaneze o citatie: „hai, valea!”
Tanarul care a atacat un livrator strain i-a spus acestuia ca el are „sange pur” si nu poate „respira acelasi aer” cu livratorul strain. Cine credeti ca l-a educat pe acel tanar?
O discuie poate avea loc intre doua persoana avand calitati egale, de exemplu intre doi forumisti dar nu poate avea loc intre un procuror si o persoana cercetata pentru ca atunci discutia s-ar transforma intr-un proces public. Cel mai probabil, provocarea va fi ignorata.
Si ultimul lucru pe care puterea transnationala il doreste e un proces public. Corect.
Suna putin straniu. Doamne fereste!
Irene spune:
04 oct. 2025 la 10:26
Daca toate discutiile din Romania ar fi la fel cum afirmati D-vs.nu am mai asista la atitea emisiuni televizate zi de zi.
Deja l-a facut muci pe acel procuror, indiferent daca se duce, sau nu, la discutie.
Chiar as fi curios sa vad dezbaterea Florenta(nu 0rasul) -Sosoaca.Poate unii nu vor mai inghiti gulgute cu nemiluita si ar putea invata ceva legislatie. Nu ar mai lua de bune ca a spus ala sau a auzit de la ala…
E ridicol, ce sa dezbata? O dictatura nu dezbate.
Sa dezbata ordinele din plic, ce sa dezbata?
Ce-ar fi fost daca ar fi fost?
SOS, Sosoaca critica Spania, Grecia si Italia ca nu au intrat in zona de securitate a unei tari…(stiripesurse) Ce-ar fi fost daca Sosoaca ar fi fost presedinte?
Sosoaca tot pentru Putin negociaza si acum.
Mioriţa spune:
04 oct. 2025 la 8:10
Dumneata esti convinsa ca ce afirmi acum, este si adevarat ?
,,Suveranistii” Saztanisti Tradatori Vanduti Ucigashului Satanyahu au alte probleme decat sa aiba grija de romanii pe care ii prostesc zi de zi cu minciuni sfruntate.
,,Suveraniști vopsiți: Deputata SOS RAISA ENACHI propune o lege de tip dictatură sanitară inspirată de măsurile lui ARAFAT din pandemie. Alis Popa: NIMENI NU TREBUIE SĂ NE OBLIGE să facem ceea ce nu dorim, când e vorba de viața, sănătatea și familia noastră…’’
…Proiectul a fost depus, ce să vezi, de o tanti de la SOS (Raisa Enachi, ex-AUR, cu legături în RM – n.n.), chipurile suveranistă…
Tovarasa Mason Machidoana SOSoaca si Diana, Nepupatoare de moaste ca ,,e cah’’,
,, …tanti asta, Raisa Enachi, a depus proiectul în Parlament de capul ei sau urmează direcția trasată de partid??’’
Deci M’me Florence e citată în calitate de acuzat… Să vedem dacă are identitate de gen (și, deci, „sînge-‘n-instalație”), sau e doar o puicuță care se ascunde laș în spatele poziției (obținută prin slugărnicie) în Stat…
Cu fluier sau fara?