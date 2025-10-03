Diana Șoșoacă îl provoacă pe procurorul general al României, Alex Florența, la o dezbatere televizată.

Pe data de 5 octombrie, de la ora 20.00, discuția fără perdea. „Aveți termen până duminică”, arată europarlamentarul.

”Invitație către procurorul general al României

Având în vedere faptul că vă place să vă televizați, obicei prin care ne amintiți cum se făcea actul de justiție pe vremea lui Traian Băsescu, eu, europarlamentarul Diana Iovanovici-Șoșoacă, vă invit la – DIS TV – departamentul de informații secrete Diana Iovanovici-Șoșoacă, pentru a realiza o emisiune 1 la 1 pe baza legilor cu privire la xenofobie, antisemitism, fascism și negarea holocaustului.

Conform articolului 4, alin. 3 al legii-rădacină OUG 31/2002, care se regăsește în articolul 5, alin. 3 al legii 157/2018, fapta nu constituie infracțiune dacă este săvârșită în interesul artei sau științei, cercetării ori educației sau în scopul dezbaterii unor aspecte de interes public. Poporul român are dreptul să cunoască adevărul, iar dacă v-a plăcut să divulgați la televizor informații din dosarul meu (act infracțional pentru care veți plăti), vă invit acum să avem o discuție fără perdea cu acordul meu.

Aveți termen până duminică 05.10.2025, la 20:00, să dați curs invitației sau să arătați, prin refuzul dumneavoastră, că vă temeți de o femeie și că vă poziționați împotriva democrației, respingând liberul schimb de idei. Vă voi trimite link-ul pe email-ul parchetului pentru a intra în direct la emisiune. Moderatorii vor fi Miron Manega, ispravnicul de concept al revistei Ceritudinea și conferențiarul universitar și doctor în drept constituțional, Alexandru Amititeloaie.”, scrie Diana Șoșoacă.

Diana Șoșoacă este acuzată de propagandă legionară, cultul criminalilor de război și alte infracțiuni cu violență. Parchetul General a cerut ridicarea imunității Dianei Șoșoacă, fiind citată în calitate de suspect