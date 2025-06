Proiect depus de AUR: Uniformă școlară obligatorie și interzicerea telefoanelor mobile

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus un proiect de lege care are ca obiectiv principal prevenirea consumului și traficului de droguri în școli, fenomen alarmant care afectează tot mai mulți elevi.

Totodată, inițiativa vizează creșterea gradului de siguranță în unitățile de învățământ preuniversitar, combaterea violenței și a discriminării, precum și restabilirea disciplinei și a respectului față de actul educațional, potrivit unui comunicat al partidului.

Proiectul prevede o serie de măsuri ferme și clare, printre care:

•⁠ ⁠Paza și accesul în unitățile școlare de învățământ preuniversitar va fi asigurată de Poliția Locală:

•⁠ ⁠în toate unitățile de învățământ gimnazial și/sau liceal care au un efectiv de peste 500 elevi, prezența unui organ de ordine publică (polițist sau jandarm) devine obligatorie, pe durata orelor de curs. Finanțarea se va face de la bugetul de stat, prin Ministerul Afacerilor Interne.

•⁠ ⁠Uniformă școlară obligatorie: toți elevii vor purta uniforma și însemnele distinctive ale școlii. Aceasta măsură are un rol multiplu: reducerea cazurilor de discriminare în rândul elevilor, identificarea elevilor de către organele de ordine publică, pentru eficientizarea actiunilor de prevenire a săvârşirii de infracțiuni, precum și un simbol al apartenenței elevilor în mediul social. Elevii titulari ai burselor sociale vor beneficia gratuit de uniformă, finanțarea fiind asigurată din fonduri guvernamentale.

* Obligativitatea instalarii de unui sistem de supraveghere audio-video in toate unitatile de invatamant preuniversitar

•⁠ ⁠Interzicerea telefoanelor mobile în timpul orelor și al activităților extrașcolare, în incinta școlilor. Această măsură are ca scop reducerea distragerii atenției și a cazurilor de hărțuire online între elevi.

Inițiativa vine ca reacție la o situație îngrijorătoare: în ultimii ani, traficul de substanțe interzise în proximitatea unităților de învățământ a crescut semnificativ, punând în pericol sănătatea și siguranța elevilor.

De asemenea, un raport al Asociației Salvați Copiii din martie 2024 arată că 81% dintre elevi au fost martori ai bullyingului în școala lor, iar 28% au asistat frecvent la astfel de incidente.

„Este datoria statului român să ofere un mediu sigur și propice educației. Nu mai putem tolera lipsa de reacție în fața unui fenomen care afectează dezvoltarea generațiilor viitoare. AUR propune soluții clare, concrete, aplicabile imediat, care să redea demnitatea școlii românești și siguranța copiilor noștri”, a declarat senatorul AUR, Nicolae Vlahu, inițiator al proiectului de lege.

Partidul mai precizează că o parte din măsurile care se regăsesc în acest proiect de lege fac parte și din propunerile Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” în vedere îmbunătățirii calității învățământului.