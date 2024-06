Proștii deșteptoizi care îi primăresc pe-alde Chirica

despre medicamentele cu rumeguș de idiot util

,, Toată lumea la vot, ca să scăpăm de Chirica ! ,,.

,, Nu votezi, nu contezi ! ,,.

Etc.

Aceste înălțătoare neo-lozinci, pline de civismul cel mai bun, bio, de la țara lui Ion Rațiu, nu bîzîie doar în aerul străzilor internetice sau verbale de pe malurile Bahluiului, ci fac furori ( sau furouri, nu știu exact, că nu sînt din oraș ), cu variațiunile de rigoare ( sau rigolă, vezi mai sus ) în toantă țara tandemului Johanis-Ciolacu.

Cum, Johanis-Ciolacu nu e tandem președinte-premier ? Nu prezidentul l-a nominalizat pe premier ? Scuzaț’, v-am zis doar că îs de la țară, de pe malu’ Prutulu’, nu din Yorcșair sau Provans. În fine, să trecem, deși e posibil ca obiecțiunea vizavi de tandem să aibă oarece fondament, cu acompaniament trombonistic pe libretul ,, Peee-seee-deee ! ,,.

Deci, cum ziceam ( scuzaț’ arăbescurile stilistice, da’ ni mai amuzărim și noi oleacă, ca rumînii la priveghi ) : ce-i de făcut ( ca să citez, ca un putinist serios ce îs, din titluri leninist-revol’ționare ) ? Sau, ca să citez mai egzact și mai patriotic, ,, Cee aveem nooi aici ? ,,.

Avem un mecanism vechi de cînd lunea, miercurea, vinerea & Paștele Cailor, precum și cel matern : memoria foooarte scurtă a majorității umane covîrșitoare. Călcatul pe aceeași greblă, cum dzîșem chez nous, la țară. O greblă ajutată masiv, din ticăloșie, interes, prostie, naivitate etc. Ca să pocnească în frunte ( periodic, repetat, ca un ceasornic uman ) masele largi, poporale.

Clozet Pipirău e re-numele, absolut meritat, al unui mega-fîs gonflabil by USR Iași. Mega-fîs care promitea să dea de pămînt cu mafiotul primărez Chirica, dar a făcut primul protest public mai vizibil abia atunci cînd primăria nu i-a dat duamnei Clozet un cabinet parlamentar mulțumitor pentru standardele fostei americance de mare suptces. În rest – mers pe burtă cu mici mîrîieli ieftine, pentru alibi, adică un blat evident pentru cine are ochi și minte să priceapă.

Acum, cînd în spațiul public apar ( a cîta oară … ? ) acuzații grave la adresa primarului Chirica, plus probe mai mult decît plauzibile, marea amazoancă de Bahlui se teme să pomenească numele lui Chirica, vorbind în gol, la modul general, ca despre găurile negre din Univers, deși elefantul din cameră își ține trompa aspiratoare chiar pe umărul salvatoarei Clozet. În concluzie : o parșivă tupeistă, compusă din gălăgie, aroganță, mînării și etichete sforăitoare, despre care e foarte posibil ca popolul progresist să afle, cîndva, chestii șocante, mai ales în contextul meciului dintre generalul mafiot Coldea și restul găștilor patriotice.

De Andrei Postolache – ,, Pentru Iași ,, / USR vă mai amintiți ? Mare Mesia bahluiez, împins din spate de ,, Ziarul de Iași ,, și Dan Radu & Co, plus marele analist Pavel Lucescu, la pachet cu turme agresive de patrioți civici, progresiști & #rezistenți. După ce și-a bătut joc de peste 10 % din voturile ieșenilor, candidînd pentru șefia primăriei fără listă de consilieri locali și județeni, ză big Mesia di Bahlui s-a dovedit un șoarec de doi lei, ieșit din scremerea unor munți de carton, un șoarec mînjit, care a ajuns să voteze în Consiliul Local cu mafia lui Chirica, legitimînd și alte mînării ale găștii primarului. După care s-a dus frumușăl în treaba lui bănoasă, lăsînd în ușă un bilet din categoria ,, Atît s-a putut ,,. Asta după ce fostul lui propagandist înfocat, veșnicul Dan Radu, îi aranja penalului Chirica un premiu ficțional în străinătate, pe bază de mîini care se spală reciproc și pe urmă spală obrazul.

Dan Lungu, cunoscutul scriitor și inteligentul sociolog, a mers, vizavi de mafia primarului Chirica , aproape după modelul Clozet Pipirău, în perioada cît a fost senator USR, deși, culmea, între Lungu și madam Chichi’ a fost un meci intern crîncen, terminat nu doar cu împingerea pe tușă a scriitorului politician, ci și cu suspendarea / excluderea din partid a soției acestuia, în cea mai bună tradiție comunistă. Cu toate astea, nici marele reformator Dan Lungu n-a prea mîrîit în legătură cu mafia primarului Chirica, cadastrul rural prin satelit fiind, de exemplu, un subiect mult mai interesant decît mafia care sufoca orașul în care locuia și locuiește dl senator & scriitor. De ce a tăcut ca delfinul în popușoi energicul senator, scriitor și cetățean activ Dan Lungu ? Mister. Mister și ceapă prăjită.

Cînd i s-a solicitat să ia atitudine publică vizavi de presiunile putiniste ale mafiei lui Chirica asupra presei locale ne-obediente, ultra-democratul și mega-occidentalul senator Dan Lungu s-a dat la fund, bolmojind că asta nu e treaba lui, ci a solidarității de breslă. Nostim, nu … ? Urît mai eșuează unii oameni, care păreau a nu face parte din șoricimea majoritară. Pe scurt, ca să parafrazez un celebru titlu lungian,, Sînt o babă useristă ,, , ediția de carton mucegăit. Babă, cu ,, b ,, , ca să n-avem vorbe.

Și, fiindcă m-am plictisit de recensămîntul rebuturilor civico-politice, ultimul pe listă, ca niiu ientri – Andrei Ciuhodaru, arhitect și papagal politic by REPER / Cioloș, consiliat de același omniprezent & ghibaci Pavel Lucescu by ,, Ziarul de Iași ,, . Da, știu, probabil că Andrei Ciuhodaru e un tip inteligent în meseria lui și un om onest, dar în mod sigur e un mikimaus jalnic, ca-concurent suit pe treptele scenei politice.

Cenzurînd întrebările incomode de pe pagina lui de candidat la candidatură, folosind metode de la școala ajutătoare de management politic etc, evident că musculița de oțet politic Andrei Ciuhodaru n-a mai ajuns nici măcar catindat oficial, nereușind să strîngă numărul minim de semnături necesare pentru a se bate electoral cu mafiotul primărez Chirica. Cum ar veni, o ardem pi antonio-gaudeală di ielită și ne indignezăm di mahalaua primitivă în care trăim, da’ nu sîntem în stare să facem nici măcar niște chirpici de lut, pentru o coșmelie acoperită cu paie. Însă, desigur, di vină îi numa’ lumea ră, care urăjte valuarea întrelectuală, morală, levitațională și supercalifragelistică. Cu Cioloș mereu în frunte, / Vom avea spirale multe.

Daa, știu pînă la greață întrebările întreligente ale turmelor civico-politice : da’ di ci ti iei di aiștea mai curăței, în loc să-i plesnești pe golanii ăia mari ? Di ci îi ajuți așa pe mafioți și îi încurci pe anti-mafioți ? Etc.

E simplu ca ,, bună ziua ,, , tovarăji & tovarăje de la kolhozul ,, Neo-nărodnicia progresistă ,,. De la fostele slugi fenechiste, chiriciste, bziste, securiste etc, vopsite acum în culori opozantoide, numai proștii sau naivii pot avea vreo nădejde. Opozanții de carton sau de mămăligă, de tip USR / REPER / PLM etc ocupă locul unei opoziții reale și folosesc iluziile alegătorilor fără să producă schimbări serioase, de lungă durată. Sînt ca un masaj anti-cancer. Ori ca o umbrelă de hîrtie, sub grindina cît oul. Și întîrzie apariția opozanților care nu fac doar figurație, ci se iau de gît cu jivinele care ne conduc. Despre asta e vorba, tovarăși cetățiani pompiari.

A da vina pe prostimea majoritară, cum e obiceiul elițilior liiceno-patapicieviști de pe la noi, e o idioțenie tipică școlii de gîndire noicist-rafinăcioasă. Curba lui Gauss nu s-a inventat ieri. Dincolo de schimbările de peisaj, de ambalaj ori de manipulaj, lumea funcționează tot după aceleași reguli de bază, de la Cain și Abel încoace. Restul e simpozionărie pentru oi bipede.

Deștepții care nu reușesc să îi convingă pe proști sînt, într-un anume fel, mai proști decît cei pe care nu i-au convins, ani la rînd. Despre asta e vorba, tovarăși & tovarășe din Partidul Civic-Rafinăcios Romînoid.

Din păcate, povestea asta nu e valabilă doar pentru Iași ori pentru Moldova din dreapta Prutului, ci e, demult, regula pentru Rumînia copitalistă & dermocrată, pentru vechea și glodrioasa Europă, la pachet cu măreața Americă wash-îngtontiană, care alege iar între tîmpitul patologic Trump și senilul de succes Biden. De Rusia, China, Iran etc nici n-are rost să mai pomenim, măcar acolo știm o treabă – e dictatură, mai soft sau mai hard, după cum au avut ghinion bieții oameni trăitori pe acolo.

Închei, fiindcă îs sătul pînă la lehamite de spectacolul ăsta ieftin și dezolant, jucat cu diverse titluri de vreo 35 de ani, începînd cu CDR și ajungînd la USR sau alte sălvătorii din alea bune, bio, de la țara generalului dublu-repetent & penalo-mafiot Coldea. Da, așa mi-a zis Putin să scriu.

Nu, n-o să votez nici duminică, nici în următoarele duminici electorale. Lozinca votului oblegator o las celor care cred că o oră de civism formal și auto-iluzionant poate compensa patru sau cinci ani de mămăligeală sau de șoricărie pavloviană. Nu, mersi, nu obișnuiesc.

Îi rest îi ghini, o plouat, chiar dacă majoritatea electoratului îi najpa, s-o făcut elitele civice și politice tot cît popușoii din ,, Povestea nulii ,, a lui Creangă. Ghinion.

Lucian Postu este publicist şi consultant politic, PR & media. A fost corespondent BBC şi Radio Europa Liberă , consultant BBC pentru Republica Moldova şi editorialist al mai multor publicaţii. Foloseşte ortografia recomandată de Institutul de Filologie ” Al. Philippide ” din Iaşi, cu excepția cuvîntului ” romîn ” și a derivatelor sale ( https://lucianpostu.wordpress.com/rominia-i-a/ )