Proiectul a fost inițiat de mai mulți deputați și senatori din coaliția de guvernare, de la USR- Cynthia Păun, Simona Spătaru, Oana Țoiu, Monica Berescu și Diana Buzoianu.

Autoritățile locale vor fi obligate să informeze clar victimele asupra dreptului de a solicita prelungirea ordinului de protecție.

Au fost introduse, de asemeena, măsuri mai severe pentru agresorii care recidivează.

Legislație funcțională

”Legea adoptată astăzi de Parlament nu promite soluții miraculoase, pentru că violența nu trece cu un vot, a declarat senatoarea USR Cynthia Păun.

Putem să ne asigurăm însă că avem o legislație funcțională(…)

mai adaptată la nevoile reale ale victimelor”, a mai spus vicepreședinta Comisiei pentru familie si solidaritate socială din Senat.

Legea prevede:

obligația administrațiilor publice locale de a contacta victima în termen de 3 zile de la emiterea ordinului de protecție și cu cel puțin 14 zile anterior expirării ordinului, pentru a o informa că are dreptul să solicite prelungirea acestuia;

obligația instanței de a dispune, pe lângă măsurile de protecție, și obligarea agresorului să urmeze consiliere psihologică, psihoterapie sau, după caz, internare voluntară/nevoluntară;

posibilitatea ca instanță să dispună, în cazul agresorilor consumatori de alcool și/sau substanțe psihoactive, integrarea, cu acordul acestora, într-un program de consiliere, tratament, dezintoxicare, dezalcoolizare sau asistență de specialitate;

agresorului de a da informații organului de poliție o dată pe lună cu privire la efectuarea ședințelor de consiliere psihologică și/sau psihoterapie;

sacțiuni pentru agresorii care nu respectă măsura de a urma consiliere psihologică și/sau psihoterapie, respectiv de a da informații organului de poliție cu privire la efectuarea acestor ședințe;

posibilitatea ca instanța să stabilească ordine de protecție cu o durată de până la 24 de luni în cazul în care este vorba de emiterea unui nou ordin de protecție împotriva unui agresor care a mai fost sancționat în ultimii 5 ani;

posibilitatea ca victima să solicite emiterea ordinului de protecție fie la instanța de pe raza domiciliului său, fie la instanța din circumscripția în care au fost săvârșite faptele de violență;

obligația instanței de a comunica emiterea ordinului de protecție în maximum 5 ore de la emitere și către autoritățile administrației publice locale cu atribuții în domeniul protecției victimelor.

Citește și: Victimele violenței domestice scapă de unele taxe

Cazurile de violență în familie, în creștere

Violența domestică nu este o chestiune privată, ci o problemă socială majoră. Impune o intervenție rapidă, coordonată și responsabilă din partea statului.

Statisticile arată că este în creștere numărul cazurilor de violență în familie.

Doar în cursul lunii ianuarie 2026, polițiștii au intervenit în 11.911 cazuri de urgență. Au emis 1.539 ordine de protecție provizorii, din care 585 au fost transformate în ordine de protecție de către instanțele de judecată.