Victimele violenței domestice scapă de unele taxe

Legea vine în sprijinul celor care, din lipsa resurselor financiare, nu puteau pleca din relațiile abuzive.

Ce prevede noua lege

Actul normativ reprezintă o completare a articolului 29 din OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, introducând o prevedere expresă pentru victimele definite de Legea nr. 211/2004 privind protecția victimelor infracțiunilor. Astfel, acestea vor fi scutite de la plata taxei judiciare de timbru pentru cererile de divorț și partaj.

„Pentru că libertatea nu trebuie plătită. De prea multe ori, victimele violenței domestice rămân captive nu din lipsă de curaj, ci din lipsă de resurse”, se arată în comunicatul transmis de Camera Deputaților.

Legea a primit toate avizele favorabile, inclusiv de la Consiliul Legislativ și Consiliului Economic și Social (CES), și a fost susținută prin raport comun favorabil al Comisiei juridice și al Comisiei parlamentare pentru combaterea violenței domestice.

Alte măsuri pentru sprijinirea victimelor

Această inițiativă face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri destinate independenței economice și protecției victimelor violenței domestice: