Victimele violenței domestice scapă de unele taxe

Camera Deputaților a adoptat astăzi legea care scutește victimele violenței domestice de plata taxei de timbru pentru divorț și partaj.

De Bianca Dumbraveanu
Sursa FOTO: Pexels

Victimele violenței domestice nu vor mai fi nevoite să plătească taxa de timbru pentru cererile de divorț și partaj, după ce Camera Deputaților a adoptat legea inițiată de Alina Gorghiu. Măsura își propune să elimine o barieră pentru femeile care vor să se desprindă de agresor și să înceapă o viață nouă.

Legea vine în sprijinul celor care, din lipsa resurselor financiare, nu puteau pleca din relațiile abuzive.

Ce prevede noua lege

Actul normativ reprezintă o completare a articolului 29 din OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, introducând o prevedere expresă pentru victimele definite de Legea nr. 211/2004 privind protecția victimelor infracțiunilor. Astfel, acestea vor fi scutite de la plata taxei judiciare de timbru pentru cererile de divorț și partaj.

„Pentru că libertatea nu trebuie plătită. De prea multe ori, victimele violenței domestice rămân captive nu din lipsă de curaj, ci din lipsă de resurse”, se arată în comunicatul transmis de Camera Deputaților.

Legea a primit toate avizele favorabile, inclusiv de la Consiliul Legislativ și Consiliului Economic și Social (CES), și a fost susținută prin raport comun favorabil al Comisiei juridice și al Comisiei parlamentare pentru combaterea violenței domestice.

Alte măsuri pentru sprijinirea victimelor

Această inițiativă face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri destinate independenței economice și protecției victimelor violenței domestice:

  • Subvenția de 2.250 lei/lună pentru angajatorii care încadrează victime ale violenței domestice, cu păstrarea confidențialității;
  • Ajutorul de chirie oferit de autoritățile locale, care poate ajunge până la 1.500 lei/lună, pentru facilitarea desprinderii de agresor;
  • Vouchere în valoare de 2.000 lei pentru mamele cu nou-născuți din medii vulnerabile, inclusiv cele aflate în situații de violență domestică.
