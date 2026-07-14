Olguţa Vasilescu: ”Prin aplicarea noii legi a salarizării, statul român va pierde dublu”

”Ştiu că voi stârni multe patimi şi că toţi habarniştii vor împroşca din nou cu noroi, dar nu pot să nu fac câteva precizări despre salarizarea bugetarilor şi să nu atrag atenţia că, prin aplicarea noii legi, statul român va pierde DUBLU, ANUAL, faţă de cât câştigă din PNRR, într-un singur an”, scrie Lia Olguţa vasilescu pe Facebook.

Actuala Lege 153/2017

”O aveam în programul de guvernare şi, în prima zi de minister, am solicitat echipa cu care să o lucrez. Mi s-a spus că un singur om a lucrat la toate legile salarizării de după 1989 şi (ghinion!), chiar în ziua în care eu depuneam jurământul ca ministru, el se pensiona. L-am chemat la mine şi l-am convins, cu greu, să se angajeze consilier la cabinetul meu ca să ma ajute, fiindcă nimeni altcineva nu ştia ce are de făcut.

Absenţa lui de acum din minister se cunoaşte… Ion Gibescu, aşa se numea, a fost de un real ajutor. Fiindcă, deşi creşteam cu aproape 60 la sută salariile, pe medie, în tot sectorul bugetar, negocierea cu sindicatele a fost o întreagă nebunie. Nu fiindcă erau nemulţumiţi de majorări, ci fiindcă voiau toţi salariile medicilor, la care creşterea a fost într-adevăr uriaşă.

El ştia ce sporuri se introduseseră în salarii în trecut şi nu m-a putut păcăli nimeni la negocieri. Şi chiar cu creşterile date, istorice, tot am avut manifestări de stradă ale sindicatelor”, scrie Olguţa Vasilescu.

Fostul ministru laudă Legea 153, despre care spune că a fost cea mai bună, însă în forma ei iniţială, concepută în Guvernarea Grindeanu, nu în variantele modificate ulterior de Parlament.

”Când au avut loc negocierile pe PNRR, talentatul ministru Ghinea, ca orice USR-ist care vorbeşte despre transparenţă, doar a vorbit. Fără nicio consultare cu Ministerul Muncii, sindicate sau oricine se pricepea, a trecut în jalon mai multe modificări care trebuiau introduse în lege.

Dar şi ca orice USR-ist care negociază prost pentru statul român, a acceptat ca dacă facem „reforma salarizării” să primim 50 de milioane de euro, iar dacă nu o facem să pierdem 770 milioane de euro!!! Mai proastă negociere sigur nu există! Ce a trecut el în jalon? Că funcţionarii care muncesc mai mult şi sunt profesionişti trebuie premiaţi cu bonusuri de performanţă! Excelent! Doar că în lege EXISTA articolul 22 care exact asta stabilea, însă nu s-a aplicat niciodată, fiind prorogat prin ordonanţele trenuleţ de la fiecare final de an. Dar el nu citise legea şi nu avea de unde să ştie…”, a mai scris Vasilescu.

Primarii şi consiliile locale aprobaseră salarii pe care nu îşi permiteau primăriile să le plătească, atrage atenția edilul Craiovei. Astfel, că, potrivit acesteia, în administraţia locală trebuie coeficienţi identici la unităţile administrativ teritoriale cu grupe de populaţie similare.