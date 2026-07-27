PSD dă în judecată Guvernul Bolojan și-l dă pe mâna procurorilor. PNL: PSD sabotează atragerea fondurilor europene

În replică, liberalii îi acuză pe social-democrați că sabotează atragerea investițiilor și fondurilor europene.

Marți, social-democrații vor sesiza Curtea de Apel București cu cerere de suspendare a executării hotărârilor publicate. De asemenea, PSD va sesiza și Parchetul General, pentru ca „procurorii să analizeze (…) consecințele penale ale adoptării și punerii în executare a unor acte constituțional interzise”.

Partidul Social Democrat spune că Guvernul Bolojan, „deși demis, continuă să acționeze ca și cum ar deține un mandat deplin, încălcând flagrant atât Constituția României, cât și limitările impuse de lege”.

Social-democrații spun că, deși acțiunea executivă a Guvernului Bolojan este strict restricționată de lege la acte de administrare curentă, premierul demis Ilie Bolojan sfidează această regulă pe care „a ales s-o sfideze și s-o interpreteze abuziv, după bunul său plac”.

„Prima etapă a unui proces de denunțare”

„Este prima etapă a unui proces de denunțare în fața tuturor autorităților competente a abuzurilor sistematice ale unui guvern al cărui mandat a încetat, iar interimatul miniștrilor săi a depășit termenul constituțional de 45 de zile”, se spune într-un comunicat remis presei luni.

Social-democrații îl acuză pe premier că a inițiat acte de dispoziție, care sunt hotărâri de Guvern și politici publice cu impact pe termen lung, care nu sunt permise unui guvern interimar.

De asemenea, îi reproșează că a aprobat și a impus Strategia națională pentru conservarea biodiversității și Planul de Acțiune aferent. Or, spune PSD, acestea sunt „documente programatice de mare anvergură”, cu consecințe asupra construcției de autostrăzi, exploatării gazelor din Marea Neagră prin proiectul Neptun Deep și a finalizării sau construcției de noi hidrocentrale. „Acestea sunt politici pentru viitor, adoptate de un Guvern fără mandat pentru prezent!”, declamă PSD.

Din aceste motive, PSD a sesizat instanța, Parchetul General și va contesta toate hotărârile adoptate de Guvern imediat ce vor apărea în Monitorul Oficial.

„Somația noastră este clară: Guvernul Bolojan trebuie să oprească de îndată publicarea hotărârilor ilegale în Monitorul Oficial și/sau să le reintroducă pe circuitul legislativ pentru reconsiderare, în conformitate cu normele constituționale!”, spune PSD.

PNL: România nu-și poate permite blocarea investițiilor și fondurilor europene

Liberalii resping acuzațiile lansate de PSD și spun că „acest partid încearcă să transforme interesul României într-un instrument de confruntare politică și de blocaj”.

Ei spun că, dimpotrivă, Guvernul condus de liberalul Ilie Bolojan „și-a exercitat atribuțiile cu respectarea Constituției și a legislației în vigoare”.

La acuzațiile lansate de social-democrați despre documentele adoptate de Executiv, liberalii spun că toate actele adoptate au avut un singur obiectiv: protejarea intereselor României, respectarea angajamentelor asumate prin PNRR și evitarea pierderii fondurilor europene.

„Este de aceea cu atât mai cinic că tocmai PSD vorbește astăzi despre respectarea angajamentelor din PNRR, după ce întârzierile acumulate în ultimii ani și lipsa reformelor au pus în pericol miliarde de euro destinate dezvoltării României”, spun liberalii.

„În loc să contribuie la deblocarea proiectelor esențiale pentru țară, PSD alege să blocheze în instanță măsuri care vizează protejarea investițiilor, dezvoltarea infrastructurii și respectarea obligațiilor europene ale României”, se arată în comunicatul PNL.

Liberalii spun că prin demersul său, „PSD sabotează practic efortul României de a atragere a fondurilor europene” și „tratează cu o rea-credință evidentă măsurile luate de Guvernul Bolojan în interesul țării”.