PSD, pregătit să depună o moțiune de cenzură împotriva lui Bolojan: „Vom depune rapid”

„Haideți să ajungem până acolo. Astăzi, Partidul Social-Democrat va lua o decizie. Este previzibilă. Spuneam că nu exclud ca Partidul SocialDemocrat, dacă domnul prim-ministru Ilie Bolojan nu va ține cont de faptul că acest guvern și-a pierdut majoritatea și nu poate funcționa fără o majoritate parlamentară, noi excludem, a spus-o președintele Grindeanu, susținerea unui guvern minoritar. Ca atare, depunerea unei moțiuni de cenzură de către PSD e un fapt posibil”, a spus Daniel Zamfir.

Acesta a mai adăugat că un astfel de pas ar urma să vină „rapid” din partea PSD.

„Ilie Bolojean, dacă este un om politic responsabil și constată că nu mai are susține parlamentar și un guvern minoritar nu poate funcționa, ar trebui să-și dea demisia, lucru care, evident, ar scurta perioada de criză. Pentru că adevărata criză este momentul în care un guvern fără sprijin politic vrea să continue în Parlament.

Dacă te agăți de scaun, domnule prim-ministru, într-adevăr vei accentua criza politică. Partidul Social Democrat, spuneam, dorește să scurteze cât mai rapid această criză și în eventuale în care nu v-a înțelege, evident, vom depune rapid o moțiune de cenzură”, a explicat Daniel Zamfir.

Liderul senatorilor PSD a mai adăugat și că ar fi târziu ca moțiunea să fie depusă în mai, așa cum își dorește AUR.

„Eu cred că este foarte târziu și nu mai poate rămâne în funcțiune un guvern interimar până pe 13 mai”, a spus Daniel Zamfir.

