PSD, pregătit să depună o moțiune de cenzură împotriva lui Bolojan: „Vom depune rapid”

„Haideți să ajungem până acolo. Astăzi, Partidul Social-Democrat va lua o decizie. Este previzibilă. Spuneam că nu exclud ca Partidul SocialDemocrat, dacă domnul prim-ministru Ilie Bolojan nu va ține cont de faptul că acest guvern și-a pierdut majoritatea și nu poate funcționa fără o majoritate parlamentară, noi excludem, a spus-o președintele Grindeanu, susținerea unui guvern minoritar. Ca atare, depunerea unei moțiuni de cenzură de către PSD e un fapt posibil”, a spus Daniel Zamfir.
Acesta a mai adăugat că un astfel de pas ar urma să vină „rapid” din partea PSD.
„Ilie Bolojean, dacă este un om politic responsabil și constată că nu mai are susține parlamentar și un guvern minoritar nu poate funcționa, ar trebui să-și dea demisia, lucru care, evident, ar scurta perioada de criză. Pentru că adevărata criză este momentul în care un guvern fără sprijin politic vrea să continue în Parlament.
Dacă te agăți de scaun, domnule prim-ministru, într-adevăr vei accentua criza politică. Partidul Social Democrat, spuneam, dorește să scurteze cât mai rapid această criză și în eventuale în care nu v-a înțelege, evident, vom depune rapid o moțiune de cenzură”, a explicat Daniel Zamfir.
Liderul senatorilor PSD a mai adăugat și că ar fi târziu ca moțiunea să fie depusă în mai, așa cum își dorește AUR.
„Eu cred că este foarte târziu și nu mai poate rămâne în funcțiune un guvern interimar până pe 13 mai”, a spus Daniel Zamfir.
Întrebarea la care vor răspunde social-democrații
Amintim că liderii PSD s-au reunit luni dimineață, la ora 10.00, într-o ședință a Biroului Politic Național. Social democrații au stabilit întrebarea referendumului de la ora 17.00. Liderii au ales o singură întrebare pentru votul de luni seară, întrebare care vizează retragerea sprijinului pentru Ilie Bolojan.
„Având în vedere prăbușirea economico-socială din ultimele 10 luni — cu recesiune, inflație, afaceri care se închid, șomaj, scăderea investițiilor publice și a nivelului de trai, în special pentru tineri, pentru pensionari și categoriile vulnerabile — plus lipsa dialogului real în Coaliție și cu partenerii sociali:
Considerați că PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan? (Răspuns: DA/ NU)”, este întrebarea la care vor răspunde social-democrații.
Sorin Grindeanu, liderul PSD, a declarat după ședință că întrebarea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. Acesta nu a dorit să spună și dacă miniștrii PSD au demisiile pregătite.
„Haideți să ajungem. Înțeleg dorința dumneavoastră de a afla lucruri în plus, dar haideți să le parcurgem pe fiecare dintre ele la momentul potrivit”, a spus Sorin Grindeanu.
F f bine!!! Deratizati locul!!! Sa plece! Dati-i drum gratis catre Oradea. Acesta nu-i om. Se uraste si pe el insusi. Pt el toti sunt infractori din start, toti vor sa-l fure, iar in acceptiunea sa doar poporul ar trebui sa sufere pt jaful facut de ei.
Ar fi si culmea ca PSD-ul sa-l lase pe Bolojan sa faca ce vrea 45 de zile. Asta e in stare sa vanda toata tara in acest interval impreuna cu USR.
Tu ai vandut iarba pentru iepuri la colt de strada ? Vad ca te pricepi la vanzari rapide !