Ziua în care Bolojan rămâne oficial fără sprijinul PSD. Criză politică cu final neclar

Ideea referendumului PSD împotriva lui Bolojan a început în decembrie 2025. Pe 9 decembrie, Sorin Grindeanu, liderul PSD, anunța că partidul său începe o perioadă de analiză internă privind participarea la guvernare.

„Am hotărât următorul lucru, să intrăm într-o perioadă de analiză a guvernării. Sunt șase luni de când există această coaliție, de când există acest guvern”, spunea Sorin Grindeanu.

Liderul PSD mai adăuga faptul că evaluarea va viza teme precum bugetul pentru anul 2026, reforma administrației publice sau valoarea salariului minim.

„Lucrurile acestea vor conta și, într-un final, vom da un vot, așa cum am dat și în urmă cu șase luni de zile, și vom decide în cunoștință de cauză”, a mai spus Sorin Grindeanu.

În aceeași zi, președinții de filiale din țară au primit un document semnat de Claudiu Manda, secretarul general al partidului, prin care erau întrebați, printre altele, ce părere au despre măsurile adoptate de Guvernul Bolojan.

În documentul trimis în teritoriu, Claudiu Manda susține că „se impune o evaluare lucidă a acestei perioade de guvernare și a perspectivelor pentru viitor”. De asemenea, liderii din țară erau invitați să răspundă la două întrebări:

În ce măsură considerați că politicile și măsurile definitorii pentru PSD și pentru electoratul nostru au fost asumate și implementate corect de Guvernul Bolojan?

Care ar trebui să fie propritățile și conduita politică a PSD în perioada următoare?

„Nimeni nu mai susține să rămânem cum suntem acum”

Pe 25 februarie, Sorin Grindeanu anunța că extinde consultarea. Liderul PSD preciza că va cere vot și pentru continuarea coaliției fără USR și Ilie Bolojan.

„De data aceasta aş face un pic mai mult de atât. O întrebare DA/NU – având în vedere toate aceste aspecte care ţin de buget, de modul în care funcţionează coaliţia, de pulsul pe care îl simt foarte bine primarii, consilierii noştri locali, dacă e să fie DA, dacă păstrăm această coaliţie în această formă, adică împreună PSD, PNL, UDMR, USR sau într-o formă mai restrânsă, fără USR, de exemplu. Şi dacă mergem înainte cu prim-ministru Ilie Bolojan, pentru că protocolul poate să rămână foarte simplu PSD, PNL, UDMR şi cu un alt prim-ministru dat de PNL”, declara Sorin Grindeanu, pentru G4Media.

În martie, Sorin Grindeanu a pornit un turneu prin țară pentru a stat de vorbă cu social-democrații, în pregătirea referendumului intern. După una dintre întâlniri, liderul PSD a precizat că „nimeni nu mai susține să rămâne cum suntem acum”. Cu alte cuvinte, Sorin Grindeanu a dat semnalul clar că PSD îl vrea debarcat de la Palatul Victoria pe Ilie Bolojan.

„N-am auzit pe cineva care să spună că trebuie să continuăm în aceeaşi formă, adică să avem prim-ministru Ilie Bolojan, şi să rămână lucrurile în această formă, în coaliţie. Toată lumea îşi doreşte, aşa cum am şi votat, de fapt, în iunie anul trecut, să continuăm, sau aproape toată lumea, în cadrul unei coaliţii pro-europene, dar să nu mai fie lucrurile în aceşti parametri. Şi asta nu pentru că e extraordinar de bine în România. Vedem cu toţii că mergem într-o direcţie greşită”, a explicat Grindeanu.

PNL și USR, contraatac în sincron. Nicușor Dan joacă rolul mediatorului

Totodată, data consultării interne a fost făcută publică de Sorin Grindeanu pe 23 martie. Acesta anunțat că cei 5.000 de delegați vor vota pe data de 20 aprilie. În aceeași zi, PNL și USR au venit cu răspunsuri tăioase la adresa PSD.

Ambele formațiuni politice au stabilit în forurile interne că vor spune pas unei guvernări cu PSD, dacă social-democrații vor genera o criză politică.

„PNL cere PSD să respecte acordul de coaliție și partenerii de guvernare și să revină la o atitudine responsabilă. Dacă PSD va provoca o criză guvernamentală, PNL nu va mai putea fi în Coaliție cu PSD”, a transmis PNL.

„Cerem PSD să nu vulnerabilizeze România, într-un moment în care țara are nevoie de stabilitate și predictibilitate, prin susținerea unei moțiuni de cenzură. Dacă PSD alege să voteze o moțiune de cenzură alături de AUR și să provoace instabilitate politică și economică, USR nu va mai susține o refacere a unei majorități alături de PSD”, a stabilit și USR, în aceeași zi.

Între timp, Nicușor Dan s-a ferit să își arate sprijinul pentru Ilie Bolojan. Tăcerea președintelui a fost văzută în spațiul public drept un sprijin pentru PSD.

„Eu încerc să-mi păstrez rolul de mediator. Într-o perioadă în care fiecare dintre sau cei mai mulţi dintre susţinătorii acestor partide au emoţii puternice la adresa partenerului de guvernare, încerc să mediez această situaţie socială”, a spus Nicușor Dan la Europa FM, săptămâna trecută.

Ce urmează?

Întrebarea care rămâne este cum se va desprinde PSD de Bolojan? Cel mai probabil scenariu este retragerea miniștrilor de la guvernare. Lucru care s-a mai întâmplat și în guvernări anterioare.

Conform unor surse planul PSD este ca luni să iasă public cu decizia că îi retrag sprijinul premierului, apoi să îi dea 72 de ore să plece de bunăvoie. Altfel, își retrag cei șase miniștri și vicepremierul. Nu și prefecții sau subprefecții pentru că „ne așteptăm să venim înapoi în 45 de zile”, a declarat pentru Cotidianul un lider PSD, râzând.

Însă Ilie Bolojan poate forța interimatul. Retragerea miniștrilor înseamnă schimbarea compoziției politice. Așa că Ilie Bolojan va numi interimari, iar în 45 de zile ar urma să vină în fața Parlamentului pentru aprobare, teoretic. Va veni Bolojan în fața Parlamentului?

Constituționaliștii cu care Cotidianul a discutat susțin că premierul poate forța interimatul mai mult de 45 de zile, deoarece Constituția nu precizează ce se întâmplă dacă depășește acest termen.

Așa că social-democraților le rămâne să inițieze sau să voteze o moțiune pentru a-l forța, la rândul lor, pe Bolojan să plece acasă. Surse PSD spun că nu vor aștepta 45 de zile, ci vor trece direct la atac. Totuși, își va asuma PSD să se asocieze cu AUR și să voteze moțiunea pe care AUR are de gând să o depună?