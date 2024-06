Publicații americane îi cer lui Biden să renunțe

După ce Consiliul editorial al prestigiosului cotidian american The New York Times i-a cerut, vineri, președintelui Joe Biden să se retragă din cursa pentru Casa Albă, editorialiștii de la Wall Street Journal au reacționat in legătură cu dezbaterea dintre Joe Biden și Donald Trump.

Jurnaliștii au descris performanța președintelui în dezbatere ca fiind șocant de slabă, sugerând că democrații ar trebui să considere înlocuirea sa în cursa prezidențială.

The Washington Post ridică, de asemenea, semne de întrebare asupra capacității lui Biden de a conduce SUA.

Analiștii politici de la The Washington Post publică un articol în care sugerează că Joe Biden ar trebui să se retragă din cursă și pune întrebări privind capacitatea președintelui în funcție de a face față unui nou mandat.

Biden a răspuns criticilor aduse după dezbatere, recunoscând că nu a fost în formă. El a menționat că nu mai vorbește și nu mai dezbate la fel de bine ca înainte, dar a subliniat că știe cum să spună adevărul.

Biden a reafirmat că nu se gândește să părăsească cursa pentru președinție, declarând că miza este prea mare pentru a nu candida din nou.

Trump just released a brutal 95 second ad of Joe Biden’s debate lowlights: pic.twitter.com/enusIKHhwN — End Wokeness (@EndWokeness) June 28, 2024