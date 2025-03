Putin: Companiile care au plecat din Rusia plănuiesc să revină

Cu toate că avea stabilită o discuție telefonică importantă cu Donald Trump, Vladimir Putin nu și-a schimbat programul. El a ținut să participe și la Congresul anual al Uniunii Industriașilor și Antreprenorilor din Rusia.

Cu această ocazie, liderul de la Kremlin a aruncat săgeți către proprietarii de mari companii despre care a spus că „În esență, au continuat să opereze pe piața noastră, dar sub un alt brand“. Ba, mai mult, Putin afirmă că „unele dintre companiile care au plecat plănuiesc să se întoarcă, știm despre asta, nu voi intra în detalii acum pentru a nu interfera cu nimic“.

Alte afirmții ale liderului de la Kremlin:

Știu că cercurile de experți în afaceri discută în prezent în mod activ întrebarea ce se va întâmpla în continuare cu sancțiunile ilegitime împotriva Rusiei, a companiilor noastre și a cetățenilor: vor fi acestea ridicate, lăsate pe loc, întărite și așa mai departe. Dragi prieteni și colegi, îmi propun să pornim de la următoarele considerații.

De fapt, sunt la suprafață.

Sancțiunile nu sunt măsuri temporare sau direcționate, ele sunt un mecanism de presiune sistemică, strategică, asupra țării noastre. Și indiferent de evoluția situației, indiferent de sistemul de relații internaționale, concurenții noștri vor avea mereu dorința de a ne restrânge țara, de a-și slăbi capacitățile economice și tehnologice.

Mai mult decât atât, dacă mai devreme așa-zisele elite occidentale au încercat să dea acestei opoziții măcar o oarecare aparență de decență, acum, se pare, nu trebuie să fie jenate și nici nu intenționează să fie jenate. Nu numai că ei amenință în mod regulat Rusia cu noi sancțiuni, dar ei produc și aceste pachete unul după altul. Avem impresia că inițiatorii înșiși au pierdut socoteala câte restricții au introdus și împotriva cui.

Iată ce a calculat Ministerul de Finanțe. Vă pot spune cu încredere, cu încredere. 28.595 de sancțiuni împotriva persoanelor fizice și juridice. Aceasta este mai mult decât toate sancțiunile împotriva tuturor țărilor împotriva cărora au fost impuse sancțiuni și este de multe ori mai mare.

Chiar dacă există un fel de gest din partea cealaltă – cum ar fi, ei propun să scoată ceva, să-l slăbească – se poate aștepta să se găsească o altă modalitate de a pune presiune, de a pune niște spițe în roți, așa cum a fost cazul celebrului amendament Jackson-Vanik. Uniunea Sovietică, împotriva căreia a fost introdusă la acea vreme, nu a mai existat, iar relațiile dintre Rusia și Statele Unite ale Americii au fost la maxim, mai bune ca niciodată. Și amendamentul a continuat să fie în vigoare. Și când se presupune că a fost anulat, în realitate a fost pur și simplu înlocuit cu un alt act restrictiv împotriva Rusiei. Ține minte. Au anulat-o și au introdus imediat alte sancțiuni.

Permiteți-mi să repet: sancțiunile și restricțiile sunt realitatea noii etape de dezvoltare de astăzi, în care a intrat întreaga lume, întreaga economie globală. Concurența globală s-a intensificat și devine din ce în ce mai sofisticată și, în același timp, ireconciliabilă.

Astfel, literalmente în fața ochilor noștri, se desfășoară o nouă spirală de rivalitate economică, iar în aceste condiții este chiar incomod să ne amintim normele și regulile Organizației Mondiale a Comerțului, care au fost promovate cândva în mod activ de Occident. A fost odată ca niciodată. Când? Când aceste reguli le-au fost benefice. De îndată ce au devenit neprofitabile, totul a început imediat să se schimbe. Și toate aceste negocieri sunt blocate. Și, de fapt, nimeni nu are nevoie de ele.

Este evident și am spus deja asta de mai multe ori: lucrurile nu vor mai fi așa cum erau înainte. Nu are rost să sperăm la libertatea completă a comerțului, a plăților și a fluxurilor de capital, la fel cum nu are rost să ne bazăm pe mecanismele occidentale pentru a proteja drepturile investitorilor și antreprenorilor. Da, tocmai a spus Alexander Nikolaevici, de fapt am început cu asta: avem propriile noastre probleme sistemice asociate cu privatizarea, cu protecția drepturilor cumpărătorilor de bună credință. Știi poziția mea. Suntem cumva blocați, dar împreună vom ajunge la o soluție finală la această problemă.

Ce vreau să spun? O avem, dar există destule probleme și acolo. Trebuie să recunoaștem că aceste mecanisme au funcționat cu o oarecare dificultate chiar și înainte. Mă refer la cele propuse de așa-zișii noștri parteneri occidentali. Și acum copertele au căzut, după cum se spune: a devenit evident pentru toată lumea cât valorează diferitele „înalte instanțe” din capitalele europene, jurisdicțiile occidentale în care mulți au căutat să se ascundă și să îngroape în liniște ceva. Toate. Nimic din toate acestea nu există. Și nu există jurisdicții ascunse.

În aceste condiții, este important ca afacerile rusești să fie flexibile, să caute și să dezvolte noi piețe, să-și dezvolte propriile soluții tehnologice și să stabilească o cooperare cu parteneri de încredere, dintre care există o mulțime în lume. Dar aici Guvernul și regiunile noastre, desigur, trebuie să ofere și să ofere sprijinul necesar. Din partea mea, voi face totul pentru a sprijini acest proces.

Rusia își întărește propria suveranitate în toate domeniile care asigură operațiunile de afaceri, inclusiv dezvoltarea infrastructurii de transport, logistică și financiară și de plăți. Facem deja acest lucru și cu siguranță vom continua să facem asta.

Cunosc și înțeleg dificultățile cu care te confrunți, dar vom face totul pentru a te ajuta. Permiteți-mi să subliniez: numai acele țări care pot asigura o suveranitate reală și deplină devin rezistente în general și la presiunile externe în special și sunt capabile de o dezvoltare dinamică și progresivă în interesul popoarelor lor.

Vă voi da un exemplu clar. De fapt, el este deja bine cunoscut, dar voi profita totuși de situație și voi spune asta din nou. Vedem cum majoritatea țărilor europene și-au pierdut suveranitatea și ca urmare se confruntă cu probleme serioase atât din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere al securității. În ceea ce privește economia, toate au rate de creștere aproape de zero sau chiar intră în recesiune. Și, dimpotrivă, țările BRICS și acele state care doresc să participe la asociația noastră înțeleg beneficiile combinării potențialelor, în ultimii ani au fost lideri în creșterea globală și au creat un ștachet ridicat pentru dinamica economică.

Permiteți-mi să vă reamintesc doar că în 2024, creșterea PIB-ului din zona euro a fost de 0,9 la sută, „cele șapte mari” – de ce este mare, nu este clar ce este mare la ea; oriunde te uiți, nu poți vedea pe nimeni pe hartă – deci acest „șapte” are o înălțime de 1,9, iar BRICS are o înălțime de 4,9. În Rusia, timp de doi ani la rând – atât anul trecut, cât și anul precedent – ​​a fost 4,1. (Aplauze.) (…)

Ieri cu Maxim Stanislavovici Oreșkin sau azi deja… La ce oră ne-am despărțit, la ora două, nu? La ora trei dimineaţa. Așa că am vorbit până dimineață. Sper că vom merge în continuare pe această cale, vom merge cu atenție și vom obține rezultatul de care avem nevoie.

Dar derapajul așa-numitei dominații occidentale și apariția unor noi centre de creștere globală este o tendință pe termen lung. Aceasta este ceea ce vreau să subliniez. Da, desigur, înțelegem toate avantajele așa-zișilor noștri parteneri occidentali: tehnologie înaltă, organizare a producției – au de toate, e adevărat, au realizat multe. Trebuie să tratăm acest lucru cu respect și să luăm ce este mai bun, dar nu să copiem.

Și trebuie să înțelegem că ratele de creștere în diferite regiuni ale lumii vor fi stabile în următoarele decenii. Și faptul că, din cauza mai multor circumstanțe, am experimentat (apropo, nu din vina noastră) o anumită reorientare – poate că acesta este un lucru bun. Ne reorientăm către piețe globale promițătoare. Dar tot vom primi ceea ce ne trebuie.

Desigur, această tendință pe termen lung va continua. Acesta va fi susținut, printre altele, de platforma de dezvoltare BRICS, care este în curs de formare. Acesta va acoperi componentele de resurse, tehnologice, de personal, financiare, comerciale și de investiții și la un nivel fundamental nou, cu implicarea soluțiilor digitale moderne, care să facă platforma cât mai eficientă și lipsită de interferențe externe negative.

Sper foarte mult că afacerile rusești vor lua cel mai activ rol în aceste proiecte comune cu partenerii noștri BRICS și viitorii săi membri.

Stimați colegi, voi aborda o altă problemă importantă care îngrijorează afacerile interne și privește relațiile Rusiei cu țările străine. Aș vrea să mai spun asta: vorbim despre revenirea companiilor străine, despre posibila revenire a companiilor străine care au părăsit piața noastră în 2022 și chiar mai târziu.

Am spus deja că afacerile rusești au profitat cu înțelepciune de această oportunitate, au ocupat nișe de piață libere, au investit fonduri, au creat locuri de muncă și au dedicat mult timp și efort dezvoltării tehnologiilor.

Da, acum unele dintre companiile care au plecat plănuiesc să se întoarcă, știm despre asta, nu voi intra în detalii acum pentru a nu interfera cu nimic. Dar companiile noastre, care s-au găsit în locul lor, se află în diferite etape ale ciclului investițional. Unii au făcut deja investiții și au înființat producția, în timp ce alții sunt abia la începutul proiectelor și încep construcția în ciuda ratei cheie ridicate. Și, desigur, nu avem dreptul să subminăm aceste planuri sau să reducem eforturile și resursele investite la zero.

Interesele companiilor rusești, ale întreprinderilor și ale angajaților acestora vor fi întotdeauna o prioritate pentru noi. Din această poziție vom analiza problema revenirii afacerilor străine pe piața noastră.

Aș dori să remarc că printre companiile străine care au părăsit Rusia sub presiunea politică din partea așa-ziselor elite ale țărilor lor, se numără și cele care și-au păstrat personalul, tehnologiile și au transferat controlul conducerii ruse. În esență, au continuat să opereze pe piața noastră, dar sub un alt brand. Înțelegem că astfel de investitori și-au asumat multe riscuri și s-ar putea confrunta cu o reacție negativă din partea guvernelor lor, dar au făcut o alegere independentă și responsabilă și, bineînțeles, respectăm această alegere și îi vom trata cu respect pe acești parteneri ai noștri.

Dar au existat și alte companii care au trântit ușa în mod demonstrativ, au vrut să-și vândă segmentul rusesc, apropo, de multe ori cu o reducere mare, și asta au făcut. Sau, și mai rău, au început să saboteze activitatea și astfel au pus echipe întregi, clienții, furnizorii și antreprenorii lor ruși într-o poziție vulnerabilă. Apropo, cunoaștem bine aceste companii, am fost nevoiți să introducem managementul temporar în ele.

Înțeleg că unii proprietari occidentali s-au speriat și nu au găsit puterea să contrazică autoritățile lor politice. Acesta este ceea ce explică comportamentul lor. Dar, în cazul în care vântul s-a schimbat, ei și-au lăsat totuși o portiță: și-au păstrat dreptul de a răscumpăra afacerea, oferind o opțiune.

Solicit Guvernului să monitorizeze îndeaproape această situație și tranzacții similare, astfel încât să nu se dovedească că proprietarii au vândut afacerea în Rusia la un preț de chilipir, lăsând-o în esență la soarta ei, iar acum vor să răscumpere activul, dar pentru aceeași sumă modestă de bani. Nu ar trebui să fie așa, nu se întâmplă așa.

Situația pieței este deja diferită: companiile s-au consolidat, și-au mărit capitalizarea și acum valorează ceva diferit. Prin urmare, este clar că fiecare astfel de tranzacție va necesita o analiză separată și atentă.

Aș vrea să repet încă o dată: nu am dat afară pe nimeni. Cei care au părăsit piața noastră au luat ei înșiși această decizie; sub presiunea elitelor țărilor lor, fără presiune – nu mai contează. În orice caz, vorbim de oameni de afaceri cu experiență care au calculat riscurile și au înțeles consecințele acțiunilor lor. Dacă nișele companiilor occidentale sunt deja ocupate de afaceri rusești, atunci, așa cum am spus mai devreme, spun oamenii noștri, trenul a plecat, nu vor exista privilegii și preferințe pentru cei care se întorc.

În același timp, Rusia rămâne o țară deschisă. Oricine dorește să se întoarcă, vă rugăm să-i lăsați să se întoarcă pe o bază competitivă, în cadrul cadrului nostru legal. Solicit Guvernului să actualizeze lista companiilor străine care și-au încetat activitatea în Rusia și să elaboreze o procedură de coordonare a returnării acestora cu garanții obligatorii de conduită conștiincioasă și responsabilă în afaceri în țara noastră. Dar acest proces, desigur, trebuie să fie cât mai transparent posibil.