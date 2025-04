Putin a recunoscut că își critică subalternii pentru a le îmbunătăți rezultatele muncii. Adesea, acest lucru sună ironic. „Peskov stă vizavi, secretarul meu de presă, uneori vorbește așa prostii ! Mă uit la televizor și mă gândesc: despre ce vorbește? Cine i-a ordonat să facă asta?”

Comentând evoluțiile Sber în domeniul inteligenței artificiale, Putin a glumit pe seama lui Gref (n.red CEO and Chairman of the Management Board of Sberbank), spunând că acesta își „sapă astfel propria groapă” – sugerând că evoluțiile ar putea înlocui în curând conducerea companiei.