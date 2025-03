„Putin va muri curând, e o certitudine”

Zelenski este convins că Putin vrea să rămână la putere până la moarte și că ambițiile sale nu se opresc la Ucraina. „Acest lucru poate duce la o confruntare directă cu Occidentul”, a spus el.

Zelenski a cerut Statelor Unite și Europei să rămână unite în fața amenințărilor rusești. Potrivit lui, Putin se teme de alianța euro-atlantică și încearcă în mod activ să o dezbine.

„Îi e frică de moarte. Va muri curând, asta e o certitudine, și totul se va încheia”, a adăugat liderul ucrainean.

March 26, 2025