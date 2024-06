Rachete Patriot, politicieni Idiot

despre cum o țară de oi e condusă de boi

Deci car’va’s’zică s-a hotărîtără, în guvernul gubernial & prezidențial și cam ne-constituțional poreclit Consiliul Suprem de Apărare a Țării ( nu, nu e Sovietul Suprem, varianta de buzunar, da’ cam pe-acolo e ) : Rumînia dă Ukrainei, pe degeaba, gratis, moca, de pomană, de sufletul românilor asupriți de ucraineni, un sistem de rachete Patriot, de vreun miliard și ceva de dolari. Din partea lu’ nașu’ Joianis, pentru cumătru’ Zelenski, fără număr, fără număr !

Mvaaai, da’ ce euro-atlantici sîntem ! Mvaaai, da’ ce dea viziune strategică avem noi aici ! Păi, și normaaal, cee faacem noi, cînd găsim pe jos ( vezi seria ,, B. D. ,, ) un sistem de rachete, americane și foarte scumpe, Patriot ? Noi, cînd găsim pe jos un sistem de rachete americane Patriot, plătim întîi în avans, ca la curbele șinelor feroviare, apoi așteptăm în liniște livrarea mărfii, cîțiva ani, și pe urmă le dăm pe degeaba Ukrainei, că doar nu-i frumos să le ținem așa, în dulap.

Koneț pervoi serii ( nu, asta nu-i nici o înjurătură rusească, nici parola mea de agent de influență al perfidului Kremlinion ).

Desigur că o grămadă de generali de carton kaki și un vagon de analijti serioji au povestit popo’ului suptviran că darea de pomană Ukrainei a sistemului de rachete Patriot e ceeea mai bună variantă pentru Rumînia, ieeevideeent, că și-așa nu făceam nimic cu ele. ‘Ai, să-mi Bach și Haendel, să muară mama lu’ Proces Verbal, ce chest’e … Și noi, care dormeam, soro … Păi, bine, tovaraji neo-propagandijti, păi, dacă tot n-aveam nevoie de ele, de ce mama dracului le-am mai cumpărat, cu o grămadă de bani din taxele și impozitele proștilor, dacă tot rugineau aiurea în șură ? Ăăă ?

Sau între timp, de la data cînd le-am comandat și pînă în zilele cînd au început să cadă drone rusești pe la noi prin ogradă, s-a rezolvat problema, gaaata, au vorbit Joianis și Ciolacu cu un cumătru a’ lu’ Putin, care ține o fimeie din Țăndărei, și a zis ăla că i-a promis Vladimir Vladimir’îci c’a s’ fie tăt narmal, că el di fapt are un bunic basarabean di pi tată din satul Putinești, raionul Florești, deci sîntem neamuri, n-a s’ deie iel cu rakete în noi chiar așaaa, ca tătarii.

Pardon, ekskiuzemoa, izvinite, sorry, da’ cam ăsta e nivelul argumentației cohortelor de ieniceri & akingii analitici ( militari & semi-civili ) care ne tot iesplică ce minunată chestie e că am rămas cu conturul gol în fața rachetelor rusești care cad la doi pași de gardul nostru. Băi, tovarăși generali bălăceni, voi ați făcut școala de ofițeri la Bălăceanca ? Adică aveam nevoie de rachetele Patriot cînd rușii erau încă departe, da’ nu ne mai trebuie acum, cînd dau cu bombardele peste Dunăre și le cad dronele pe lîngă Galați și în Delta Dunării ? Bă, ej’ prost, generale ? Ok, ne credeți proști și mămăligi pe toți, da’ nici chiar așa, să ne explicați, cu grafice și citate din nea Poleon, că rața-împunge, vaca măcăne și fuge.

Înainte de ultimul război mondial, Rumînia avea niște garanții militare / de securitate din partea jupînilor Europei. Doar că, atunci cînd s-a împuțit treaba și ne-au pus cuțitele în coaste aliații sovieto-germani, Anglia și Franța au zis repejor ,, Pardon, scuzaț’, sorry, am semnat noi niște tratate, da’ acu’ s-a schimbat treaba, nu vă putem ajuta, faceți cum știți ,,. Și a urmat cedarea rușinoasă și dezonorantă și tragică a Basarabiei. Și cedarea asemănătoare a unei mari părți din Ardeal. Plus alte cedări. Nu doar teritoriale, ci și morale. Grele.

Acum, cînd la gardul Rumîniei neo-guberniale bate iar vîntul rece și vînăt al anului 1939, cei care au decis, în mod inconștient, să lase granițele cu găuri în gard, ca la o casă de bețivi, merită doar scuipatul moral din partea celor care nu pun lecțiile istoriei după paravanul obedienței neo-propagandistice. Dacă vi se pare prea dură vorba asta, întrebați-i pe supraviețuitorii invaziei sovieto-rusești din Basarabia. Ori pe cei ai ocupației maghiaro-hortyste din Ardeal.

Este o vorbă veche : ,, E mai aproape pielea decît cămașa ,,. Slugile proaste și vîndute care conduc gubernia Rumînia au ales cămășile lor scumpe. Fiindcă nu pe ei o să-i usture pielea, dacă Putin intră în ultimul stadiu al bolii și trimite rachetele spre Constanța, Galați sau București.

În rest e bine, naționala de fotbal s-a calificat din grupa de la Euro, oamenii îs bucuroși, roșiile s-au ieftinit, popușoii cresc. Iar cretinia inconștientă care conduce Rumînia crește mai bine decît toate. Slava !

Lucian Postu