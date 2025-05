Râde inima în Ursula

Între ei. Președinta Comisiei Europene, germanca Ursula von der Leyen, primește joi Premiul Internațional Charlemagne în orașul german Aachen. Un astfel de premiu a primit și Klaus Iohannis în trecut.

Președinta Comisiei Europene este recompensată cu această distincție pentru că ”a jucat un rol esențial în menținerea unei Europei unite, reziliente și capabile de acțiune”, se arată într-un comunicat al organismului care acordă premiul.

I’m in Aachen 🇩🇪 for the Charlemagne Prize ceremony. Proud to return as the 2022 laureate to honor this year’s recipient, @EU_Commission President Ursula von der Leyen. In these defining times, Europe must uphold its values & stand with those who fight for freedom.#75Karlspreis pic.twitter.com/Bf5dYqIidZ

— Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) May 29, 2025