Ramona Bruynseels (AUR): Vor zâmbi fals și vor cere încredere

A început campania electorală și vom vedea cum PSD și PNL ies din nou în față încercând să-i păcălească din nou pe seniori, afirmă deputatul AUR, Ramona Bruynseels.

Parlamentara mai spune că „Au trecut trei luni din acest an și încă nu am auzit nicio vorbă despre respectul pentru pensionari, respectarea drepturilor pe care aceștia le au conform legii.

Nicio inițiativă, nicio soluție, nicio intenție reală de a îndrepta nedreptatea strigătoare la cer care li s-a făcut. Au tăcut toți, dar pe 4 aprilie a început campania electorală. Și dintr-odată, vom vedea cum PSD și PNL ies din nou în față, cu fluturași, pancarte și lozinci, încercând să-i păcălească din nou pe seniorii acestei țări.

Vor promite că vor mări pensiile. Vor zâmbi fals și vor cere încredere.

Dar unde au fost în ianuarie, februarie, martie?

AUR a fost singurul partid care nu doar că a stat alături de pensionari, dar a luptat concret pentru drepturile lor. Am fost singurii care am venit public cu un buget alternativ în care am prevăzut clar indexarea pensiilor conform legii. Am depus și un amendament concret care aloca 19 miliarde de lei – bani necesari pentru: indexarea pensiilor cu 12,3% și majorarea alocațiilor copiilor cu 10,4%

Ce s-a întâmplat cu acel amendament? PSD, PNL și UDMR au votat împotrivă. În bloc. Nicio urmă de rușine. Nicio explicație pentru milioane de români care trăiesc la limită. Iar acum, tot ei vor veni să ceară votul. Vor mima grija, vor juca teatru și vor încerca, din nou, să înșele încrederea oamenilor.

Dragi români, adevărul trebuie spus! AUR nu face promisiuni de campanie. AUR vine cu soluții, cu cifre, cu bugete reale. Am demonstrat că se poate. Singura condiție este să vrei cu adevărat să-i respecți pe cei care au muncit o viață întreagă.

Noi, spre deosebire de ei, nu ne aducem aminte de pensionari doar în campanie. Noi suntem de partea lor tot timpul. Cu fapte. Cu respect. Cu demnitate. România are nevoie de soluții, nu de propagandă! Românii trebuie să știe cine le apără cu adevărat drepturile!