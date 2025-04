Rapid în fața unui meci capital. ”Nu trebuie să ne tremure glezna„

Antrenorul echipei de fotbal FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu, a declarat, marți, într-o conferință de presă, că pentru Rapid meciul direct din semifinalele Cupei României este unul capital, precizând că jucătorilor săi nu trebuie să le ‘tremure glezna’ pentru a obține calificarea în finală.

‘Presiunea este pe cei de la Rapid. Au pierdut meciul trecut acasă și poate se gândesc că șansele la locul 4 în campionat sunt mici. Și atunci, dacă ar câștiga Cupa României, ar merge în cupele europene. Deci presiunea este mare la ei, e clar că e un meci capital pentru Rapid. Poate că vor fi jucători care vor rezista la presiune, poate vor fi și unii care nu vor rezista. Însă important este ca ei să ne găsească motivați, montați, să arătăm dăruire și conștienți că meciul câștigat în play-out este deja istorie. Eu sunt optimist, tot timpul sunt. E adevărat, știu ce vom avea în față, cunoaștem adversarii și profilul lor, însă pe teren se poate schimba totul. Eu îmi doresc să nu ne tremure glezna pentru că pentru mulți dintre jucătorii noștri acesta este un meci care poate însemna cu adevărat ceva. Și atunci există riscul să ai ceva emoții’, a spus el.

Măldărășanu a explicat că își dorește să câștige trofeul, chiar cu riscul de a încheia campionatul pe locurile 9-10.

‘Ei își doresc să ne bată, noi la fel. Dar chiar dacă am o istorie în spate la Rapid, sunt profesionist și am dovedit-o. Ne cunoaștem foarte bine unii pe alții, iar mâine orice mic detaliu va conta. pentru că ei își doresc foarte mult cupele europene. E normal, dar trebuie să fim noi motivați la maximum pentru că ne dorim să mergem în finală. Eu am câștigat trofee, așa că și acum îmi doresc trofeul. Dacă mă gândesc, aș prefera să termin în campionat pe 9-10, dar să câștig Cupa României’, a adăugat tehnicianul.

‘Nu cred că se gândea cineva de când am venit eu aici la câștigarea unui trofeu. Eu mi l-am dorit și am dorit să îi motivez pe băieți în acest sens încă din Liga a II-a. Și am avut dreptate, pentru că anul trecut a câștigat Cupa României o echipă de Liga a II-a. Va fi o dezamăgire dacă pierdem, dar noi vom face totul pentru a merge mai departe, pentru că în carieră te întâlnești cu puține șanse de genul ăsta. Să joci pe terenul tău o semifinală pentru a ajunge să joci cu trofeul pe masă. Știu că s-a mai jucat o finală de Cupă, dar cred că e cel mai important meci pentru Hermannstadt care se joacă pe Municipal’, a adăugat Marius Măldărășanu.

Echipa de fotbal FC Hermannstadt întâlnește formația FC Rapid, miercuri, de la ora 19:30, pe Stadionul Municipal din Sibiu, într-o partidă din semifinalele Cupei României.