Război în Bănie: Slava Ukraini!

Universitatea Craiova mai adaugă un eșec la lista și așa stufoasă a KO-urilor oltenilor din 2017 încoace, de la revenirea lor în cupele europene. Juveții din Bănie au pierdut cu 2-1 la Sarajevo, în turul 2 preliminar al Conference League, dar scorul este mincinos, pentru că, din păcate, trebuie să spunem că diferența ar fi trebuit să fie mult mai mare pentru bosniaci, de fapt impropriu spus, pentru că nouă titulari la ei aveau alte naționalități.

Eșecul l-a enervat tare pe patronul Universității, omul de afaceri Mihai Rotaru. Acesta criticat ca și majoritatea suporterilor, sistemul cu trei apărători al lui Mirel Rădoi și a spus că, dacă nu ar fi fost cei doi ucraineni în echipă, portarul Isenko și fundașul central Romanciuk, ultimul autorul golului prin care speranța nu a murit, cu o bombă direct în vinclu, acum alb-albaștrii ar fi fost deja eliminați. Trebuie să spunem cu toții drept recunoștință pentru ei Slava, Ukrainii.

„Nu, nu am fost la meci. Slavă Ukraini! Am avut doi jucători din Ucraina care s-au prezentat bine azi. Nu știu dacă în primele 60 de minute au fost ei foarte buni sau am fost noi neconectați, dar nu cred asta. Cuvântul de ordine era și este în continuare calificare.

Ar fi cea mai mare greșeală să discuți cu Mirel despre probleme tactice, nu se face așa ceva. În momentul ăla distrugi tot microclimatul. Toți jucătorii pe care i-a vrut i-am adus. Am adus prima sau a doua opțiune, maxim a treia. De pe liste scurte și foarte scurte. Am adus exact ce și-a dorit. El știa de dinainte de finalul campionatului trecut că va juca sistemul ăsta” – a spus Mihai Rotaru după meci, la TV.

Evident, cuvintele patronului i-au căzut greu lui Mirel Rădoi, care nu ezitat să răspunsă la fel de acid: Acum văd că se ține și de analize ale meciurilor. Nu știam că se pricepe și la așa ceva. Eu, dacă voiam să plec, o făceam, la ce oferte am avut din Golf, dar eu vreau să ajung cu Craiova cât mai sus inclusiv în Europa.